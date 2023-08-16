Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan karena Uang, Ini Alasan Neymar Jr Putuskan Hijrah ke Al Hilal

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:51 WIB
Bukan karena Uang, Ini Alasan Neymar Jr Putuskan Hijrah ke Al Hilal
Neymar Jr resmi gabung Al Hilal. (Foto: Instagram/@neymarjr)
A
A
A

RIYADH – Megabintang sepakbola dunia, Neymar Jr, menegaskan alasannya gabung ke klub Arab Saudi, yakni Al Hilal, bukan karena uang. Dia memilih hijrah ke Al Hilal karena ingin menulis sejarah baru di Liga Arab Saudi.

Pasalnya, Arab Saudi dini sebagai salah satu destinasi favorit pemain asal Brasil. Kehadiran Neymar pun sudah menambah panjang daftar pemain Brasil yang merumput di sana.

Neymar Jr

“Saya ingin menulis sejarah olahraga baru, dan Liga Arab Saudi memiliki energi yang luar biasa dan pemain berkualitas saat ini,” kata Neymar, dilansir Daily Mail, Rabu (16/8/2023).

“Saya telah mendengar banyak dan mengetahui bahwa saya mengikuti daftar panjang pemain Brasil yang telah bermain di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Jadi, saya yakin ini adalah tempat yang diinginkan,” tuturnya menambahkan.

Neymar juga yakin tak salah memilih Al Hilal sebagai pelabuhan barunya. Terlebih, klub tersebut merupakan runner-up Liga Champions Asia (ACL) musim lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650205/hasil-liga-inggris-liverpool-kandaskan-west-ham-united-arne-slot-dapat-angin-segar-ipu.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Kandaskan West Ham United, Arne Slot Dapat Angin Segar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Beri Deadline Arne Slot, Siap Pecat jika Performa Tak Membaik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement