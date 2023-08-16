Bukan karena Uang, Ini Alasan Neymar Jr Putuskan Hijrah ke Al Hilal

RIYADH – Megabintang sepakbola dunia, Neymar Jr, menegaskan alasannya gabung ke klub Arab Saudi, yakni Al Hilal, bukan karena uang. Dia memilih hijrah ke Al Hilal karena ingin menulis sejarah baru di Liga Arab Saudi.

Pasalnya, Arab Saudi dini sebagai salah satu destinasi favorit pemain asal Brasil. Kehadiran Neymar pun sudah menambah panjang daftar pemain Brasil yang merumput di sana.

“Saya ingin menulis sejarah olahraga baru, dan Liga Arab Saudi memiliki energi yang luar biasa dan pemain berkualitas saat ini,” kata Neymar, dilansir Daily Mail, Rabu (16/8/2023).

“Saya telah mendengar banyak dan mengetahui bahwa saya mengikuti daftar panjang pemain Brasil yang telah bermain di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Jadi, saya yakin ini adalah tempat yang diinginkan,” tuturnya menambahkan.

Neymar juga yakin tak salah memilih Al Hilal sebagai pelabuhan barunya. Terlebih, klub tersebut merupakan runner-up Liga Champions Asia (ACL) musim lalu.