SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Endang Witarsa, Pelatih Sukses Indonesia pada Masanya

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:03 WIB
Kisah Endang Witarsa, Pelatih Sukses Indonesia pada Masanya
Berikut kisah Endang Witarsa. (Foto: Istimewa)
A
A
A

KISAH Endang Witarsa sangat menarik untuk dikulik, khususnya oleh generasi hari ini. Perjalanan hidupnya dipenuhi begitu banyak cerita inspiratif untuk diteladani, khususnya bagi insan sepakbola Tanah Air. Nama Endang Witarsa pun wajib disebut dalam kisah sukses Persija Jakarta dan Timnas Indonesia.

Diketahui dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023), Drg Endang Witarsa alias Lim Sun Yu atau Liem Soen Joe lahir di Kebumen pada 16 Oktober 1916. Sejatinya, dia sudah memiliki predikat sebagai dokter gigi, namun justru memutuskan untuk berkarier di dunia sepakbola.

Endang Witarsa

Kecintaan Endang terhadap sepakbola memang sudah muncul sedari kecil. Dia rela bersepeda demi menyaksikan pertandingan sepakbola. Bersama kawan-kawannya, dia menjelajahi Purwokerto, Purworejo, Gombong, Yogyakarta, dan Kutoarjo.

Bahkan, sesekali Endang juga pernah bersepeda dari Kebumen hingga ke Semarang, demi menyaksikan pertandingan klub Union Semarang yang menghadapi sebuah klub dari China. Dalam perjalanannya, dia sempat menginap beramai-ramai di satu kamar hotel dan membayar secara patungan.

Kemampuan Endang bermain sepakbola sudah terlihat sejak dia berumur 6 tahun. Meskipun andal bermain bola, Endang tak pernah melupakan soal urusan pendidikan.

Endang memegang komitmen sejak jenjang sekolah hingga berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Stovit Surabaya yang sekarang menjadi Universitas Airlangga. Pada 1941, Endang sukses mendapat gelar dokternya.

Kisah Endang berlanjut dengan merintis karier sebagai pemain bola di klub UMS atau Union Makes Strength di Jakarta yang saat itu masih bernama Tiong Hoa Hwee Koan Scholar Football Club. Karena memiliki gelar dokter gigi, dia pun dipanggil rekan-rekan serta anak didiknya dengan sapaan "Dokter".

Klub UMS sendiri merupakan klub yang berdiri sejak 1905. Klub ini menjadi salah satu klub tertua serta disegani di Jakarta.

