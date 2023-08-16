5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Absen Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Punya Lemparan Maut!

5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang absen bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pasalnya, jika para pemain andalan ini bisa turut memperkuat skuad Garuda Muda, penampilan tim dipastikan bakal lebih tangguh.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan segera berlaga di Piala AFF U-23 2023. Ajang itu akan dihelat di Thailand, pada 17-26 Agustus 2023.

Shin Tae-yong pun membawa 23 pemain untuk berlaga di Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, sejumlah pemain kesayangannya harus absen. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang absen bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

5. Elkan Baggott





Salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong yang absen bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 adalah Elkan Baggott. Bek bertubuh jangkung ini tak bisa dibawa membela Garuda Muda di Thailand karena masih harus membela klubnya di Inggris, yakni Ipswich Town.

Ajang Piala AFF U-23 2023 memang diketahui tak masuk kalender FIFA. Tak ayal, setiap klub tak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Ajang Piala AFF U-23 2023 pun berlangsung kala liga masih bergulir.

Elkan Baggott pun kini masih membela Ipswich Town untuk melakoni berbagai laga. Terdekat, Ipswich Town akan menghadapi Queens Park Rangers di Divisi Championships 2023-2024 pada 19 Agustus 2023. Jadi, dia harus absen kini.

4. Rizky Ridho





Kemudian, ada nama Rizky Ridho. Bek berusia 21 tahun ini sebenarnya masuk daftar 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2024.

Tetapi, Rizky Ridho akhirnya tak bisa ikut membela skuad Garuda Muda. Penyebabnya, dia tak dilepas oleh klubnya, Persija Jakarta.