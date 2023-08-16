Polusi Udara Jakarta Memburuk, Bima Sakti: Sejauh Ini Seleksi Timnas Indonesia U-17 Tak Masalah

JAKARTA – Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai memburuknya polusi udara di Jakarta telah membuat banyak pihak khawatir. Namun, hal tersebut tidak dirasakan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti yang sedang melakukan seleksi pemain untuk Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta, tepatnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Bima Sakti pun memastikan seleksi Timnas Indonesia U-17 berjalan baik-baik saja. Para pemain bisa berlatih di lapangan terbuka tanpa merasakan gangguan dari polusi udara tersebut.

Ya, awalnya banyak yang khawatir polusi udara di Jakarta yang kian memburuk berdampak pada para pemain seleksi Timnas Indonesia U-17. Pasalnya saat ini mereka tengah menjalani latihan di ibu kota.

Kendati demikian, Bima Sakti menegaskan sejauh ini latihan atau seleksi yang dijalankan tidak terkendala karena polusi. Dia juga mengatakan kondisi para pemain selalu dipantau oleh tim dokter.

"Kalau polusi di Jakarta ya selama ini enggak ada masalah, kita juga ada tim dokter yang siap siaga untuk pemain," ucap Bima kepada media di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI tengah mengadakan seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk Piala Dunia U-17 2023.