HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Althaf Khan Justru Dapat Beasiswa Bersama Schalke 04 U-18

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:46 WIB
Gagal Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-17, Althaf Khan Justru Dapat Beasiswa Bersama Schalke 04 U-18
Pemain diaspora Indonesia, Althaf Khan. (Foto: Instagram/althaf.khan07)
A
A
A

PEMAIN diaspora Althaf Fawwaz Khan dikabarkan telah dicoret dari seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Entah apa alasan yang membuat Althaf gagal masuk ke skuad Garuda Asia, namun satu hal yang pasti itu karena dia tak memenuhi standar yang diinginkan pelatih Bima Sakti untuk Timnas Indonesia U-17.

Menariknya, selepas sang ayah mengabarkan anaknya dipulangkan dari seleksi Timnas Indonesia U-17, Althaf justru mendapatkan sebuah kabar baik. Althaf tepatnya mendapatkan beasiswa dari International Soccer Academy.

Dengan beasiswa tersebut, pemain berusia 16 tahun itu akan bergabung dengan tim Jerman, Schalke 04. Tepatnya Althaf akan menimba ilmu di tim Schalke U-18.

Menurut laporan dari akun instagaram @idn_abroad, Althaf mendapatkan beasiswa tersebut usai tampil luar biasa bersama Akademi Barcelona cabang Amerika Serikat. Althaf bahkan disebut-sebut empat menjadi pemain paling menonjol di kompetisi Amerika Serikat untuk kelompor umur 2007-2008.

Sehingga, meski gagal lolos ke Timnas Indonesia U-17, Althaf tetap merasa bahagia karena bisa belajar sepakbola dari klub Jerman.

Althaf Khan diisukan mendapatkan beasiswa ke Schalke 04

“Usai dipulangkan dari seleknas (seleksi nasional) Timnas U-17 (sumber ayah Althaf) kemarin, pemain muda berpaspor Indonesia, Althaf Fawwaz Khan (16/RB & Dmf) resmi mendapat beasiswa dari @internationalsocceracademyisa,” bunyi keterangan akun instagram, @idn_abroad.

Halaman:
1 2
      
