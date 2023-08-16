6 Pemain Liga 1 Dipanggil Timnas Filipina untuk FIFA Matchday September 2023, Ada Bek Persib Bandung!

6 pemain Liga 1 2023-2024 dipanggil Timnas Filipina untuk FIFA Matchday September 2023. Salah satunya adalah bek Persib Bandung, yakni Daisuke Sato.

Ya, Timnas Filipina akan turut melakoni laga pada FIFA Matchday September 2023. Sejumlah pesepakbola terbaik di Filipina pun dipanggil untuk membela The Azkals -julukan Timnas Filipina, termasuk yang berkarier bersama klub Indonesia di pentas Liga 1.

Dengan memanggil 6 pemain, skuad Timnas Filipina sontak akan bernuansa Liga 1 pada FIFA Matchday September 2023. Keenam pemain itu adalah adalah Carli De Murga (Barito Putera), Mike Ott (Barito Putera), Christian Rontini (Persita Tangerang), Kike Linares (PSM Makassar), Dylan De Bruycker (Bhayangkara FC), dan Daisuke Sato (Persib Bandung).

Khusus Daisuke Sato dan Mike Ott, mereka diketahui sudah berkarier di Liga 1 sejak musim lalu. Keduanya pun menjadi tulang punggung di klub masing-masing.

Timnas Filipina yang dihuni enam pemain Liga 1 akan dua kali berlaga di FIFA Matchday September 2023. Mereka akan melawan Timnas Taiwan dan juga Afghanistan.