Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Liga 1 Dipanggil Timnas Filipina untuk FIFA Matchday September 2023, Ada Bek Persib Bandung!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:41 WIB
6 Pemain Liga 1 Dipanggil Timnas Filipina untuk FIFA Matchday September 2023, Ada Bek Persib Bandung!
Daisuke Sato kala membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@daisukesato11)
A
A
A

6 pemain Liga 1 2023-2024 dipanggil Timnas Filipina untuk FIFA Matchday September 2023. Salah satunya adalah bek Persib Bandung, yakni Daisuke Sato.

Ya, Timnas Filipina akan turut melakoni laga pada FIFA Matchday September 2023. Sejumlah pesepakbola terbaik di Filipina pun dipanggil untuk membela The Azkals -julukan Timnas Filipina, termasuk yang berkarier bersama klub Indonesia di pentas Liga 1.

Daisuke Sato

Dengan memanggil 6 pemain, skuad Timnas Filipina sontak akan bernuansa Liga 1 pada FIFA Matchday September 2023. Keenam pemain itu adalah adalah Carli De Murga (Barito Putera), Mike Ott (Barito Putera), Christian Rontini (Persita Tangerang), Kike Linares (PSM Makassar), Dylan De Bruycker (Bhayangkara FC), dan Daisuke Sato (Persib Bandung).

Khusus Daisuke Sato dan Mike Ott, mereka diketahui sudah berkarier di Liga 1 sejak musim lalu. Keduanya pun menjadi tulang punggung di klub masing-masing.

Timnas Filipina yang dihuni enam pemain Liga 1 akan dua kali berlaga di FIFA Matchday September 2023. Mereka akan melawan Timnas Taiwan dan juga Afghanistan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650017/jadwal-bwf-world-tour-finals-2025-lima-wakil-indonesia-bersiap-tempur-di-hangzhou-lmi.webp
Jadwal BWF World Tour Finals 2025: Lima Wakil Indonesia Bersiap Tempur di Hangzhou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Belum Ada Kontak Resmi Giovanni van Bronckhorst dengan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement