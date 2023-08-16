Gelar Fun Football, Medan Selection Community Kenang Mendiang Asrizal dan Ari Rinaldie

JAKARTA – Komunitas mantan pesepakbola nasional asal Medan, Medan Selection Community (MSC) menggelar tribute to almarhum Asrizal dan Ari Rinaldie lewat fun football. Kegiatan itu berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dalam kegiatan itu, Medan Selection Community jersey bernamakan Asrizal dan Ari Rinaldie kepada perwakilan keluarga yang hadir. Setelah itu, fun football baru digelar.

Ketua MSC, Ferry Syahputra, mengatakan cukup sedih kehilangan dua anggotanya. Sebab, Asrizal dan Rinaldie sangat akrab dengan anggota lainnya semasa hidupnya.

"Ini adalah acara a tribute buat rekan kami Asrizal dan Aris Rinaladie. MSC adalah komunitas sepakbola dari Medan. Kebersamaan kami cukup kuat," ucap Ferry di Jakarta, Rabu (16/8/2023).