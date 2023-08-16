Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSM Makassar Jumpa Klub Myanmar Yangon United di Playoff AFC Cup 2023-2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:22 WIB
PSM Makassar Jumpa Klub Myanmar Yangon United di Playoff AFC Cup 2023-2024
PSM Makassar akan melawan Yangon United di playoff AFC Cup 2023-2024. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PSM Makassar sudah mengetahui lawannya di playoff AFC Cup 2023-2024. PSM Makassar akan berjumpa Yangon United (Myanmar) di playoff AFC Cup 2023-2024.

Kepastian itu didapat usai Yangon United menang atas Brunei DPMM, di preliminary round AFC Cup 2023-2024. Laga yang digelar pada Rabu (16/8/2023) sore WIB itu dimenangkan dengan skor 2-1.

Yangon United

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Yangon United vs Brunei DPMM. Bahkan, Yangon United sebenarnya harus tertinggal lebih dahulu karena gol Farshad Noor pada menit ke-78.

Tetapi, Yangon United berhasil melakukan comeback fantastis setelah itu. Selang semenit setelah gol Noor, wakil Myanmar itu menyamakan kedudukan lewat aksi Jose Adolfo Valencia.

Kemenangan pun dipastikan Yangon United lewat gol Win Thein Zaw. Dia menjebol gawang Brunei DPMM di menit ke-90.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650017/jadwal-bwf-world-tour-finals-2025-lima-wakil-indonesia-bersiap-tempur-di-hangzhou-lmi.webp
Jadwal BWF World Tour Finals 2025: Lima Wakil Indonesia Bersiap Tempur di Hangzhou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement