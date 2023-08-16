PSM Makassar Jumpa Klub Myanmar Yangon United di Playoff AFC Cup 2023-2024

PSM Makassar akan melawan Yangon United di playoff AFC Cup 2023-2024. (Foto: PSM Makassar)

PSM Makassar sudah mengetahui lawannya di playoff AFC Cup 2023-2024. PSM Makassar akan berjumpa Yangon United (Myanmar) di playoff AFC Cup 2023-2024.

Kepastian itu didapat usai Yangon United menang atas Brunei DPMM, di preliminary round AFC Cup 2023-2024. Laga yang digelar pada Rabu (16/8/2023) sore WIB itu dimenangkan dengan skor 2-1.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Yangon United vs Brunei DPMM. Bahkan, Yangon United sebenarnya harus tertinggal lebih dahulu karena gol Farshad Noor pada menit ke-78.

Tetapi, Yangon United berhasil melakukan comeback fantastis setelah itu. Selang semenit setelah gol Noor, wakil Myanmar itu menyamakan kedudukan lewat aksi Jose Adolfo Valencia.

Kemenangan pun dipastikan Yangon United lewat gol Win Thein Zaw. Dia menjebol gawang Brunei DPMM di menit ke-90.