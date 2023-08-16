Meski Sibuk Latihan, Pemain Seleksi Timnas Indonesia U-17 Tetap Berhenti Sejenak untuk Tunaikan Sholat Berjamaah

Meski sibuk seleksi Timnas Indonesia U-17, para peserta tak lupa untuk menjalani ibadah sholat. (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)

JAKARTA – Saat ini para pemain seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 tengah melakukan latihan di Jakarta. Meski disibukkan dengan kegiatan tersebut, para pesepakbola muda itu tidak melupakan ibadah, terbukti banyak pemain seleksi Timnas Indonesia U-17 yang berhenti sejenak dari latihan demi bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah.

Ya, seleksi Timnas Indonesia U-17 tengah berlangsung di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK). Para pemain seleksi Timnas Indonesia U-17 tersebut ikut menghadiri rangkaian seleksi Garda Talenta.

Seleksi tersebut digelar sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, usaha mereka tak hanya sekadar menunjukkan skill di lapangan, tapi juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam momen ini pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti juga ikut menunaikan ibadah sholat maghrib bersama pemain. Namun karena luas ruangan yang terbatas para pemain pun saling bergantian.

Sekadar informasi, Bima Sakti kembali menggelar rangkaian seleksi Timnas Indonesia U-17 hari ini, Rabu (16/8/2023). Bima menggelar internal game yang diadakan di Lapangan A GBK.