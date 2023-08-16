Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Meski Segrup dengan Timnas Indonesia U-23, Pemain Malaysia U-23 Ini Tetap Pede Bisa Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:42 WIB
Meski Segrup dengan Timnas Indonesia U-23, Pemain Malaysia U-23 Ini Tetap <i>Pede</i> Bisa Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Malaysia U-23 siap menghadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

RAYONG - Segrup dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 ternyata tak membuat pemain Malaysia U-23, Aiman Afif merasa terlalu khawatir timnya gagal lolos fase grup. Malahan pemain Kedah Darul Aman tersebut yakin pasukannya dapat bermain hingga final Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- tergabung di Grup B Piala AFF U-23 bersama dengan Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste. Ajang yang digelar di Thailand itu akan berlangsung pada 17 sampai dengan 26 Agustus 2023.

Jelang dimulainya Piala AFF U-23 2023, Aiman Afif mengatakan Malaysia U-23 selalu punya target tinggi dalam setiap ajang yang dimainkan. Saat ini pun persiapan timnya sudah cukup baik untuk bisa mencapai final Piala AFF U-23 2023.

Fakta menarik Timnas Indonesia U-23

"Kami bertujuan untuk mencapai final dari setiap turnamen yang kami ikuti, jadi semua pemain harus memberikan yang terbaik dan berkomitmen untuk mencapai target," ucap Aiman dilansir dari NST, Rabu (16/8/2023).

Pemain Kedah Darul Aman FC itu mengatakan persaingan di Grup B pun tidak akan mudah. Karena itu, timnya tidak boleh memandang sebelah mata setiap lawan.



      
Telusuri berita bola lainnya
