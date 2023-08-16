Meski Tak Bawa Skuad Terbaik di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia U-23 Buktikan Diri demi Merah Putih

RAYONG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya tak membawa skuad terbaik untuk Piala AFF U-23 2023. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut berjanji hal itu takkan menjadi penghalang untuk mereka bekerja keras di Piala AFF U-23 2023.

Ya, Shin Tae-yong tidak bisa membawa para pemain terbaiknya ke Thailand yang menjadi lokasi Piala AFF U-23 2023. Hal itu karena Piala AFF U-23 2023 digelar disaat Liga 1 2023-2024 masih berjalan.

Bahkan Shin Tae-yong juga harus mengalahkan ketika dua pemain pilihannya, Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Dzaky Asraf (PSM Makassar) tak dilepas oleh pihak klub. Persija dan PSM sama-sama membutuhkan jasa pemainnya sebab Piala AFF U-23 2023 bukan agenda FIFA, sehingga klub tak wajib melepas pemain.

Sempat menjadi polemik, Shin Tae-yong akhirnya memanggil pemain lain untuk menggantikan dua pemain tersebut, yakni Muhammad Kanu (Persis Solo) dan Haykal Alhafiz (PSIS Semarang).

Shin Tae-yong pun mengakui bahwa skuad Timnas Indonesia U-23 kali ini bukan yang terbaik. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memompa semangat anak asuhnya lewat pesan membara di instagram pribadinya.

"Kami ikut turnamen AFF U-23, memang skuad kali ini bukan yang terbaik karena Liga 1 masih berjalan," tulis Shin Tae-yong pada Instagram pribadinya, @shintaeyong7777, Rabu (16/8/2023).