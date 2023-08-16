Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Diaspora Althaf Fawwaz Khan dan Igor Arungbumi Sanders Dikabarkan Dicoret dari Timnas Indonesia U-17

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:00 WIB
2 Pemain Diaspora Althaf Fawwaz Khan dan Igor Arungbumi Sanders Dikabarkan Dicoret dari Timnas Indonesia U-17
Althaf Khan kabarnya dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/althaf.khan07)
A
A
A

DUA pemain diaspora yakni Althaf Fawwaz Khan dan Igor Arungbumi Sanders dikabarkan dicoret dari Timnas Indonesia U-17. Mereka pun kabarnya telah dipulangkan dari pemusatan latihan (TC) seleksi Timnas Indonesia U-17 proyeksi Piala Dunia U-17 2023.

Sebelumnya, ada empat pemain keturunan (diaspora) yang mengikuti TC Timnas Indonesia U-17 di Solo. Mereka adalah Welberlieskott De Halim Jardim (Brasil), Igor Arungbumi Sanders (Belanda), Althaf Fawwaz Khan (Amerika Serikat), dan Aaron Liam Suitela (Australia).

Althaf Khan

Namun baru-baru ini, Althaf Fawwaz Khan dan Igor Arungbumi Sanders dikabarkan dicoret dari Timnas Indonesia U-17. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram @futboll.indonesia. Menurut akun itu, hanya tersisa Aaron Suitela dan Welber Jardim sebagai pemain diaspora di Timnas Indonesia U-17.

"Althaf Dan Igor Dipulangkan dari TC seleksi Timnas Indonesia U-17 Di Solo. Althaf cetak 1 gol kemarin pas lawa Persis Solo. Pemain diaspora yang tersisa hanya Aaron Suitela dan Welber Jardim," tulis laporan @futboll.indonesia, dikutip Rabu (16/8/2023).

Namun hingga berita ini dibuat, belum ada kepastian mengenai kabar tersebut. Satu hal yang pasti, Althaf Fawwaz Khan merupakan pemain berdarah Indonesia-Amerika Serikat yang lahir di Bandung.

