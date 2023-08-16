Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Sebut Timnas Jerman U-17 Terima Tantangan Uji Coba Lawan Timnas Indonesia U-17

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Timnas Jerman U-17 siap terima tantangan melakoni laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Laga itu akan digelar jelang Timnas Indonesia U-17 berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, usai menjalani rangkaian seleksi pemain, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. Para pemain akan bertolak ke Jerman pada awal September 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, bersama dengan konsultan asal Jerman, Frank Wormuth telah menyiapkan program Timnas Indonesia U-17 selama menjalani TC Jerman. Salah satu agendanya adalah laga uji coba menghadapi Timnas Jerman U-17.

“Di Jerman sendiri, Pak Waketum sudah menata beberapa pertandingan persahabatan, kalo enggak salah Pak Waketum (Zainudin Amali) juga kemarin memberi tahu Timnas Jerman U-17 juga membuka untuk uji coba, ya kita coba untuk itu,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu (16/8/2023).