SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Sebut Timnas Jerman U-17 Terima Tantangan Uji Coba Lawan Timnas Indonesia U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:54 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Sebut Timnas Jerman U-17 Terima Tantangan Uji Coba Lawan Timnas Indonesia U-17
Erick Thohir bicara lawan Timnas Indonesia U-17 dalam TC di Jerman. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Timnas Jerman U-17 siap terima tantangan melakoni laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Laga itu akan digelar jelang Timnas Indonesia U-17 berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, usai menjalani rangkaian seleksi pemain, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. Para pemain akan bertolak ke Jerman pada awal September 2023.

Timnas Indonesia U-17

Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, bersama dengan konsultan asal Jerman, Frank Wormuth telah menyiapkan program Timnas Indonesia U-17 selama menjalani TC Jerman. Salah satu agendanya adalah laga uji coba menghadapi Timnas Jerman U-17.

“Di Jerman sendiri, Pak Waketum sudah menata beberapa pertandingan persahabatan, kalo enggak salah Pak Waketum (Zainudin Amali) juga kemarin memberi tahu Timnas Jerman U-17 juga membuka untuk uji coba, ya kita coba untuk itu,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu (16/8/2023).

