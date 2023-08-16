Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Super Eropa 2023: Pelatih Sevilla Tak Takut Lawan Manchester City!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:52 WIB
Piala Super Eropa 2023: Pelatih Sevilla Tak Takut Lawan Manchester City!
Sevilla gelar latihan jelang lawan Manchester City di Piala Super Eropa 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PIRAEUS Sevilla dipastikan tidak gentar meski akan menghadapi Manchester City di Piala Super Eropa 2023, pada Kamis 17 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB. Bahkan menurut pelatih Sevilla, Luis Mendilibar bakal berusaha membuat Man City terbuai dengan permainan pasukannya.

Ya, Mendilibar cukup optimis Sevilla dapat memenangkan duel melawan Man City di Stadion Karaiskakis, Piraeus, Yunani, dini hari nanti. Pertandingan tersebut sangat menarik untuk disimak karena ini merupakan pertemuan antara kampiun Liga Champions dan Liga Eropa 2022-2023.

Di atas kertas, Sevilla tidak lebih diunggulkan ketimbang Man City. Pasalnya, dari kedalaman skuad saja sudah terlihat jelas kalau The Citizens -julukan Man City- dihuni oleh pemain bertabur bintang di setiap lininya.

Luis Mendilibar

Meski demikian, Mendilibar sama sekali tidak gentar dan tetap akan memainkan filosofi permainan Sevilla. Pelatih berusia 62 tahun juga mewaspadai kecepatan permainan yang dimiliki Man City.

“Kami harus mempertahankan ide-ide kami dan mencoba memaksakan sepak bola kami sendiri meski kami melawan tim terbaik di Eropa,” kata Mendilibar, dikutip dari situs resmi UEFA, Rabu (16/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
