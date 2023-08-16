Shin Tae-yong Naikkan Intensitas Latihan Timnas Indonesia U-23, Siap Menggila Kontra Malaysia U-23?

SHIN Tae-yong naikkan intensitas latihan Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melaksanakan internal game pada sesi latihan perdana.

Timnas Indonesia U-23 ada di Grup B pada Piala AFF U-23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Malaysia akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 nanti.

Pertandingan kontra Malaysia U-23 bakal digelar pada Jumat (18/8/2023) mendatang. Menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong pun meningkatkan intensitas latihan anak asuhnya.

Baru menjalani latihan perdana, Timnas Indonesia U-23 langsung menggelar internal game di Nonglalok Stadium, Rayong pada Selasa (15/8/2023) malam waktu setempat. Lewat internal game itu, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya kian siap secara fisik maupun mental.

"Apalagi ini tiga hari sebelum pertandingan (menghadapi Malaysia). Jadi hampir 70-80 persen dinaikkan intensitas latihannya dengan salah satunya menggelar game internal," kata Shin Tae-yong dilansir laman resmi PSSI, Rabu (16/8/2023).

Mayoritas pemain yang menghuni skuad Timnas Indonesia U-23 adalah pemain yang tampil reguler di Liga 1 2023-2024 bersama tim masing-masing. Namun secara mengejutkan, kondisi fisik para pemain tetap prima meski digenjot intensitas latihan keras.