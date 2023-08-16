Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Naikkan Intensitas Latihan Timnas Indonesia U-23, Siap Menggila Kontra Malaysia U-23?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:22 WIB
Shin Tae-yong Naikkan Intensitas Latihan Timnas Indonesia U-23, Siap Menggila Kontra Malaysia U-23?
Shin Tae-yong tingkatkan intensitas latihan Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong naikkan intensitas latihan Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melaksanakan internal game pada sesi latihan perdana.

Timnas Indonesia U-23 ada di Grup B pada Piala AFF U-23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Malaysia akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 nanti.

Timnas Indonesia U-23

Pertandingan kontra Malaysia U-23 bakal digelar pada Jumat (18/8/2023) mendatang. Menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong pun meningkatkan intensitas latihan anak asuhnya.

Baru menjalani latihan perdana, Timnas Indonesia U-23 langsung menggelar internal game di Nonglalok Stadium, Rayong pada Selasa (15/8/2023) malam waktu setempat. Lewat internal game itu, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya kian siap secara fisik maupun mental.

"Apalagi ini tiga hari sebelum pertandingan (menghadapi Malaysia). Jadi hampir 70-80 persen dinaikkan intensitas latihannya dengan salah satunya menggelar game internal," kata Shin Tae-yong dilansir laman resmi PSSI, Rabu (16/8/2023).

Mayoritas pemain yang menghuni skuad Timnas Indonesia U-23 adalah pemain yang tampil reguler di Liga 1 2023-2024 bersama tim masing-masing. Namun secara mengejutkan, kondisi fisik para pemain tetap prima meski digenjot intensitas latihan keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/19/putri_kw.jpg
Putri KW Mau Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2026, Publik Istora Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement