Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Cetak Berapa Gol?

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 coba diulas Okezone. Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– dijadwalkan menghadapi Malaysia U-23 di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 20.0 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tidak bisa membawa pemain-pemain terbaiknya di Piala AFF U-23 2023. Sejumlah nama yang sempat didaftarkan seperti Rizky Ridho dan Fajar Fathur batal bergabung.

Begitu juga dengan sejumlah pemain yang secara usia sejatinya masih memperkuat Timnas Indonesia U-23, seperti Pratama Arhan, Marselino Ferdinan dan Elkan Baggott tak dapat bergabung bersama skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23.

Dengan banyaknya pemain yang absen, lantas formasi apa yang bakal diturunkan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan pola 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi kiper akan ditempati Ernando Ari Sutaryadi. Ketimbang dua kiper Timnas Indonesia U-23 lain, Nuri Agus dan Daffa Fasya, Ernando Ari jelas lebih berpengalaman.

Tak hanya menjadi pemain reguler Persebaya Surabaya, Ernando Ari juga berstatus kiper Timnas Indonesia senior. Selanjutnya di posisi empat bek sejajar ada Bagas Kaffa, Muhammad Ferarri, Kadek Arel dan Frengky Misaa.