Demi Lihat Lagi Duel Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, MLS dan Arab Saudi All Star Bakal Digelar?

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi diharapkan bisa berduel lagi dalam sebuah pertandingan. (Foto: UEFA)

DUEL dua megabintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, di lapangan tampaknya dirindukan berbagai pihak. Demi mewujudkan hal itu lagi, eks pesepakbola Amerika Serikat, Taylor Twellman, berarap duel Major League Soccer (MLS) All Star vs Arab Saudi All Star bisa digelar.

Taylor Twellman mengatakan jika duel itu bisa terwujud, dia yakin ada jutaan penonton yang akan hadir. Sebab, ini bisa jadi duel terakhir Messi vs Ronaldo di sepakbola.

"Anda tahu apa pertandingan All Star berikutnya yang ingin saya lihat? Arab Saudi All Stars vs MLS All Stars, dan saya akan menggelarnya di Rose Bowl," ujar Taylor Twellman, dikutip dari Sportbible, Rabu (16/8/2023).

“Dengan begitu, ada Messi versus Ronaldo untuk terakhir kalinya,” lanjutnya.

"Saya akan memanfaatkan ini karena ini menarik di antara kedua liga dan bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. Messi menghidupkan MLS,” jelas Taylor Twellman.

Ya, Messi dan Ronaldo ada di liga berbeda saat ini. Messi memutuskan hijrah ke Amerika Serikat usai berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) di musim panas 2023 ini. La Pulga -julukan Messi- berlabuh ke klub milik David Beckham, yakni Inter Miami.