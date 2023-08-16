Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Permintaan Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia U-23 Berlaga di Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:48 WIB
Ini Permintaan Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia U-23 Berlaga di Piala AFF U-23 2023
Pemain Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra. (Foto: PSSI)
JELANG Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang Piala AFF U-23 2023, gelandang Persib Bandung, Beckham Putra meminta sesuatu pada masyarakat Indonesia. Pemain kelahiran Bandung, 29 Oktober 2001 itu tepatnya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pada Piala AFF U-23 2023 ini, Beckham dan kawan-kawan mampu memberikan yang terbaik.

"Mohon doa dan dukungan dari semua warga Indonesia agar kami dapat hasil maksimal di Piala AFF U-23 2023," ujar Beckham Putra dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (16/8/2023).

Lebih lanjut, Beckham jika mengungkapkan bahwa dirinya telah siap untuk bekerja keras bersama rekan-rekannya di Piala AFF U-23 ini. Bahkan, pemain bernomor punggung 7 di Persib itu mengaku akan memberikan yang terbaik untuk skuad garuda.

"Kondisi saya alhamdulillah baik. Pastinya kami siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U-23," tuturnya.

Beckham sendiri merupakan salah satu pilar penting keberhasilan Timnas Indonesia U-22 dalam meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja beberapa waktu lalu. Tercatat, adik dari Gian Zola itu bermain dalam 7 laga dengan mencetak 3 gol, di mana salah satunya dicetak pada laga final.

Fakta menarik Timnas Indonesia U-23

Pada SEA Games 2023 lalu, Beckham bersama Marselino Ferdinan secara bergantian menjadi kreator penyerangan skuad garuda.

Namun jika menilik Marselino Ferdinan yang absen di Piala AFF U-23 ini, maka besar kemungkinan jika Beckham yang nantinya akan diplot untuk menjadi kreator penyerangan utama di tim.

