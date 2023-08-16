Ini Permintaan Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia U-23 Berlaga di Piala AFF U-23 2023

JELANG Timnas Indonesia U-23 berlaga di ajang Piala AFF U-23 2023, gelandang Persib Bandung, Beckham Putra meminta sesuatu pada masyarakat Indonesia. Pemain kelahiran Bandung, 29 Oktober 2001 itu tepatnya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pada Piala AFF U-23 2023 ini, Beckham dan kawan-kawan mampu memberikan yang terbaik.

"Mohon doa dan dukungan dari semua warga Indonesia agar kami dapat hasil maksimal di Piala AFF U-23 2023," ujar Beckham Putra dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (16/8/2023).

Lebih lanjut, Beckham jika mengungkapkan bahwa dirinya telah siap untuk bekerja keras bersama rekan-rekannya di Piala AFF U-23 ini. Bahkan, pemain bernomor punggung 7 di Persib itu mengaku akan memberikan yang terbaik untuk skuad garuda.

"Kondisi saya alhamdulillah baik. Pastinya kami siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U-23," tuturnya.

Beckham sendiri merupakan salah satu pilar penting keberhasilan Timnas Indonesia U-22 dalam meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja beberapa waktu lalu. Tercatat, adik dari Gian Zola itu bermain dalam 7 laga dengan mencetak 3 gol, di mana salah satunya dicetak pada laga final.

Pada SEA Games 2023 lalu, Beckham bersama Marselino Ferdinan secara bergantian menjadi kreator penyerangan skuad garuda.

Namun jika menilik Marselino Ferdinan yang absen di Piala AFF U-23 ini, maka besar kemungkinan jika Beckham yang nantinya akan diplot untuk menjadi kreator penyerangan utama di tim.