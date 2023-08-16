3 Gol Cantik yang Pernah Terjadi Sepanjang Duel Sengit Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF, Nomor 1 Dicetak Pratama Arhan!

Pratama Arhan pernah mencetak gol indah untuk Timnas Indonesia di laga kontra Malaysia (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 gol cantik yang pernah terjadi sepanjang duel sengit Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF akan dibahas Okezone. Dari ketiga gol ciamik itu, salah satu di antaranya dicetak oleh bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan!

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan mentas di Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Rayong, Thailand dari 17-26 Agustus 2023. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal mengawali kiprahnya di laga pertama fase Grup B Piala AFF U-23 2023 kontra Malaysia. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dihelat di Stadion Provinsi Rayong, pada 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Sebelum pertemuan kedua tim di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia dan Malaysia terlibat persaingan sengit di Piala AFF senior. Bahkan, sudah ada 3 gol cantik yang pernah terjadi sepanjang duel sengit Timnas Indonesia vs Malaysia di ajang tersebut.

Berikut 3 Gol Cantik yang Pernah Terjadi Sepanjang Duel Sengit Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF:

3. Boaz Solossa (Semifinal Piala AFF 2004)





Mantan penyerang Timnas Indonesia, Boaz Solossa, pernah mencetak gol indah ke gawang Malaysia di laga semifinal leg kedua Piala AFF 2004 yang saat itu masih bernama Piala Tiger. Kala itu, eks pemain Persipura Jayapura tersebut awalnya bergerak cepat setelah mendapat umpan akurat.

Boaz Solossa kemudian menggiring bola dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan lawan. Kemudian, akselerasi pemain 37 tahun itu membuat penjaga gawang Malaysia terkecoh hingga dirinya langsung mencocor bola ke pojok kanan gawang tanpa pengawalan dengan mudah.

Gol cantik Boaz Solossa itu pun menjadi gol penutup kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia dengan skor 4-1 (agregat 5-3) sekaligus lolos ke final. Sayangnya, Timnas Indonesia kalah di final dari Singapura dengan agregat 2-5.