Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Leagues Cup 2023: Lionel Messi Melesat Sendirian Tanpa Lawan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:57 WIB
Daftar Top Skor Leagues Cup 2023: Lionel Messi Melesat Sendirian Tanpa Lawan!
Lionel Messi puncaki daftar top skor sementara Leagues Cup 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAFTAR top skor Leagues Cup 2023 alias Piala Liga 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari deretan pencetak gol turnamen sepakbola klub Major League Soccer (MLS) dan Liga MX (Meksiko) itu, Lionel Messi melesat sendirian tanpa lawan dengan sembilan golnya!

Sang megabintang asal Argentina itu menjadi top skor sementara Leagues Cup 2023. Kepastian tersebut didapat Lionel Messi usai mencetak satu gol tambahan saat Inter Miami menang 4-1 atas Philadelphia Union di semifinal Leagues Cup 2023.

Lionel Messi

Pertandingan semifinal tersebut berlangsung di Subaru Park, Rabu (16/8/2023) pagi WIB. Dalam laga ini, Lionel Messi kembali tampil gemilang dengan mencetak gol cantik di menit ke-20 via tembakan jauh dari jarak sekira 33 meter.

Gol tersebut menjadi gol kesembilan bagi sang pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu sejak bergabung dengan Inter Miami pada Juli 2023. Luar biasanya, Lionel Messi mencetak semua golnya itu dalam enam laga beruntun di Leagues Cup 2023.

Dengan demikian, Lionel Messi kini memuncaki daftar top skor sementara Leagues Cup 2023 lewat sembilan golnya. Pemain 36 tahun itu unggul dua gol atas Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) yang baru mengoleksi tujuh gol.

Lionel Messi sendiri hampir dipastikan meraih sepatu emas alias top skor di akhir turnamen Leagues Cup 2023. Sebab, Bongokuhle Hlongwane tak bisa menambah pundi-pundi golnya lagi karena Minnesota United sudah tersingkir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649771/jelang-sea-games-2025-pelatih-timnas-futsal-indonesia-kirim-pesan-untuk-suporter-kqm.webp
Jelang SEA Games 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kirim Pesan untuk Suporter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement