Daftar Top Skor Leagues Cup 2023: Lionel Messi Melesat Sendirian Tanpa Lawan!

DAFTAR top skor Leagues Cup 2023 alias Piala Liga 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari deretan pencetak gol turnamen sepakbola klub Major League Soccer (MLS) dan Liga MX (Meksiko) itu, Lionel Messi melesat sendirian tanpa lawan dengan sembilan golnya!

Sang megabintang asal Argentina itu menjadi top skor sementara Leagues Cup 2023. Kepastian tersebut didapat Lionel Messi usai mencetak satu gol tambahan saat Inter Miami menang 4-1 atas Philadelphia Union di semifinal Leagues Cup 2023.

Pertandingan semifinal tersebut berlangsung di Subaru Park, Rabu (16/8/2023) pagi WIB. Dalam laga ini, Lionel Messi kembali tampil gemilang dengan mencetak gol cantik di menit ke-20 via tembakan jauh dari jarak sekira 33 meter.

Gol tersebut menjadi gol kesembilan bagi sang pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu sejak bergabung dengan Inter Miami pada Juli 2023. Luar biasanya, Lionel Messi mencetak semua golnya itu dalam enam laga beruntun di Leagues Cup 2023.

Dengan demikian, Lionel Messi kini memuncaki daftar top skor sementara Leagues Cup 2023 lewat sembilan golnya. Pemain 36 tahun itu unggul dua gol atas Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) yang baru mengoleksi tujuh gol.

Lionel Messi sendiri hampir dipastikan meraih sepatu emas alias top skor di akhir turnamen Leagues Cup 2023. Sebab, Bongokuhle Hlongwane tak bisa menambah pundi-pundi golnya lagi karena Minnesota United sudah tersingkir.