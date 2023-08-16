Erick Thohir Pastikan Piala Dunia U-17 2023 Dapat Government Guarantee dari Presiden Jokowi

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, pastikan Piala Dunia U-17 2023 dapat Government Guarantee dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Erick Thohir memastikan bahwa Presiden Jokowi telah memberi restu atas penyelenggaraan sepakbola internasional tersebut.

Penandatanganan Government Guarantee tersebut tentunya sangat penting. Sebab, ini merupakan jaminan dan persetujuan dari pemerintah pusat terhadap kesiapan penyelenggaraan ajang sepakbola internasional yang meliputi berbagai aspek, termasuk keamanan.

Selain itu, Erick menyampaikan bahwa saat ini sedang didorong juga perihal host city kontrak. Ada empat kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17, yakni Jakarta, Kabupaten Bandung, Solo, dan Surabaya.

“Alhamdulillah surat Government Guarantee sudah keluar dari bapak Presiden, hari ini (Selasa) tadi pagi baru keluar. Lalu surat host city kontrak semua sedang didorong, kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan kembali tentang perbaikan fasilitas di venue-venue yang ditunjuk sebagai penyelenggara. Semua venue itu akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Di DKI Jakarta dan Bandung memang ada penambahan lapangan latih.

“Untuk perbaikan dari fasilitas U-17 kan waktu itu sudah dipaparkan oleh pak Basuki dan Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Bandung ada pembagian,” ujarnya.