HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Rekor yang Dibuat Lionel Messi Bersama Inter Miami, Nomor 1 Paling Luar Biasa!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:39 WIB
5 Rekor yang Dibuat Lionel Messi Bersama Inter Miami, Nomor 1 Paling Luar Biasa!
Lionel Messi bikin banyak rekor setelah bergabung dengan Inter Miami (Foto: Twitter/intermiamicf)
A
A
A

SEBANYAK lima rekor yang dibuat Lionel Messi bersama Inter Miami akan dibahas di sini. Berbagai rekor tersebut dicatatkann olehnya hanya beberapa pekan setelah bergabung.

Sang megabintang asal Argentina gabung dengan klub MLS tersebut pada bursa transfer musim panas ini setelah dilepas oleh Paris Saint-Germain (PSG). Namun, Messi tidak perlu butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri.

Lionel Messi

Messi bahkan sanggup mencatatkan lima rekor yang mencuri perhatian. Apa sajakah itu? Okezone akan membahasnya di bawah ini.

Berikut 5 Rekor yang Dibuat Lionel Messi Bersama Inter Miami

5. Selalu Cetak Gol Setiap Kali Bertanding

Lionel Messi

Lionel Messi telah melakoni enam pertandingan bersama Inter Miami sejak resmi bergabung pada akhir Juli lalu. Sejak saat itu, sang megabintang tidak pernah absen mewarnai papan skor pada setiap kali Inter Miami bermain.

Terbaru, Lionel messi mencetak gol lagi dalam kemenangan tim berjuluk The Herons itu atas Philadelphia Union dengan skor 4-1 pada Rabu (16/8/2023) pagi WIB. Dengan kemenangan itu, mereka pun melenggang ke final Leagues Cup 2023.

4. Masuk Jajaran Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami

Lionel Messi

Dengan golnya kontra Philadelphia Union, maka Messi telah mencatatkan sembilan gol dari enam pertandingan bersama Inter Miami. Itu sudah cukup membuatnya berada di jajaran top skor Inter Miami pada saat ini.

Inter Miami adalah klub yang baru didirikan pada Januari 2018 oleh David Beckham sehingga tak banyak gol yang tercipta hingga kini. Dengan catatan sembilan gol, Messi berdiri sejajar dengan Robert Taylor di urutan ketiga. Sedangkan top skor klub ini adalah Gonzalo Higuain dengan torehan 29 gol.

Halaman:
1 2 3
      
