Lionel Messi Melesat ke Posisi 3 Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Inter Miami, Ini 3 Pesaingnya!

Lionel Messi melesat ke posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami. (Foto: REUTERS/Eric Hartline)

LIONEL Messi melesat ke posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami dengan koleksi sembilan gol. Kepastian itu didapat setelah Lionel Messi mencetak satu gol saat Inter Miami menang 4-1 atas Philadelphia Union di semifinal Leagues Cup 2023, Rabu (16/8/2023) pagi WIB.

Hebatnya, Lionel Messi mencetak sembilan gol hanya dari enam pertandingan bersama Inter Miami. Dari enam pertandingan itu, La Pulga –julukan Lionel Messi– selalu mencetak gol.

Lantas, siapa saja pesaing Lionel Messi untuk merebut status pencetak gol terbanyak sepanjang masa? Nama pertama adalah rekan setim Lionel Messi di lini depan Inter Miami, Josef Martinez.

Josef Martinez didatangkan Inter Miami dari Atlanta United pada Januari 2023. Dari 29 pertandingan bersama Inter Miami musim ini, penyerang asal Venezuela ini mengemas sembilan gol.

Karena itu, Lionel Messi dan Josef Martinez saat ini menempati posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami dengan koleksi sembilan gol. Namun, Lionel Messi layak diistimewakan karena sanggup mencetak sembilan gol hanya dari enam pertandingan, berbeda dengan Josef Martinez yang membutuhkan 29 laga.

Lanjut ke posisi dua pencetak gol terbanyak sepanjang masa adalah penyerang asal Ekuador, Leonardo Campana. Ia didatangkan dari Wolverhampton Wanderers pada Januari 2022 dan sejauh ini telah mengemas 19 gol dari 52 pertandingan.