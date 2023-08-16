Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Melesat ke Posisi 3 Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Inter Miami, Ini 3 Pesaingnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:07 WIB
Lionel Messi Melesat ke Posisi 3 Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Inter Miami, Ini 3 Pesaingnya!
Lionel Messi melesat ke posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami. (Foto: REUTERS/Eric Hartline)
A
A
A

LIONEL Messi melesat ke posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami dengan koleksi sembilan gol. Kepastian itu didapat setelah Lionel Messi mencetak satu gol saat Inter Miami menang 4-1 atas Philadelphia Union di semifinal Leagues Cup 2023, Rabu (16/8/2023) pagi WIB.

Hebatnya, Lionel Messi mencetak sembilan gol hanya dari enam pertandingan bersama Inter Miami. Dari enam pertandingan itu, La Pulga –julukan Lionel Messi– selalu mencetak gol.

Lionel Messi

Lantas, siapa saja pesaing Lionel Messi untuk merebut status pencetak gol terbanyak sepanjang masa? Nama pertama adalah rekan setim Lionel Messi di lini depan Inter Miami, Josef Martinez.

Josef Martinez didatangkan Inter Miami dari Atlanta United pada Januari 2023. Dari 29 pertandingan bersama Inter Miami musim ini, penyerang asal Venezuela ini mengemas sembilan gol.

Karena itu, Lionel Messi dan Josef Martinez saat ini menempati posisi 3 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Miami dengan koleksi sembilan gol. Namun, Lionel Messi layak diistimewakan karena sanggup mencetak sembilan gol hanya dari enam pertandingan, berbeda dengan Josef Martinez yang membutuhkan 29 laga.

Lanjut ke posisi dua pencetak gol terbanyak sepanjang masa adalah penyerang asal Ekuador, Leonardo Campana. Ia didatangkan dari Wolverhampton Wanderers pada Januari 2022 dan sejauh ini telah mengemas 19 gol dari 52 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649711/atlet-bulu-tangkis-indonesia-fajar-alfian-menikah-dengan-firly-assyifa-ckw.webp
Atlet Bulu Tangkis Indonesia Fajar Alfian Menikah dengan Firly Assyifa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Makin Dekat Timnas Indonesia, Liverpool Langsung Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement