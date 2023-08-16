Prediksi Skor Manchester City vs Sevilla di Piala Super Eropa 2023: The Citizens Bakal Menang Mudah?

PREDIKSI skor Manchester City vs Sevilla di Piala Super Eropa 2023 akan dibahas di sini. Laga akan dimainkan di Karaiskakis Stadium, Piraeus, Yunani, pada Kamis (17/8/2023) pukul 02.00 WIB.

The Citizens – julukan Manchester City – akan berupaya meraih trofi pertamanya di musim ini setelah gagal meraih gelar juara Community Shield 2023. Mereka bermain imbang 1-1 kontra Arsenal pada laga yang dimainkan 6 Agustus 2023 tersebut, sebelum dikalahkan lewat adu penalti.

Tim asuhan Pep Guardiola telah bangkit sejak saat itu. Erling Haaland dan kolega menggasak Burnley dengan skor 3-0 pada pekan pertama di pentas Liga Inggris 2023-2024, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB lalu.

Di sisi lain, Sevilla telah mengawali Liga Spanyol 2023-2024 dengan keterpurukan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Los Nervionenses itu dikandaskan dengan skor 1-2 oleh Valencia.

Sevilla berhak tampil di ajang Piala Super Eropa 2023 setelah berhasil menjadi juara Liga Eropa 2022-2023. Mereka mengalahkan AS Roma lewat adu penalti pada akhir musim 2022-2023 lalu.

Di atas kertas, Manchester City tentu menjadi unggulan selaku juara Liga Champions 2022-2023. Kekuatan Erling Haaland dan kolega juga tidak perlu diragukan lagi jauh di atas wakil Spanyol.