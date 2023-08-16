Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Manchester City vs Sevilla di Piala Super Eropa 2023: The Citizens Bakal Menang Mudah?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:00 WIB
Prediksi Skor Manchester City vs Sevilla di Piala Super Eropa 2023: The Citizens Bakal Menang Mudah?
Manchester City bakal hadapi Sevilla di Piala Super Eropa 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI skor Manchester City vs Sevilla di Piala Super Eropa 2023 akan dibahas di sini. Laga akan dimainkan di Karaiskakis Stadium, Piraeus, Yunani, pada Kamis (17/8/2023) pukul 02.00 WIB.

The Citizens – julukan Manchester City – akan berupaya meraih trofi pertamanya di musim ini setelah gagal meraih gelar juara Community Shield 2023. Mereka bermain imbang 1-1 kontra Arsenal pada laga yang dimainkan 6 Agustus 2023 tersebut, sebelum dikalahkan lewat adu penalti.

Manchester City

Tim asuhan Pep Guardiola telah bangkit sejak saat itu. Erling Haaland dan kolega menggasak Burnley dengan skor 3-0 pada pekan pertama di pentas Liga Inggris 2023-2024, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB lalu.

Di sisi lain, Sevilla telah mengawali Liga Spanyol 2023-2024 dengan keterpurukan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Los Nervionenses itu dikandaskan dengan skor 1-2 oleh Valencia.

Sevilla berhak tampil di ajang Piala Super Eropa 2023 setelah berhasil menjadi juara Liga Eropa 2022-2023. Mereka mengalahkan AS Roma lewat adu penalti pada akhir musim 2022-2023 lalu.

Di atas kertas, Manchester City tentu menjadi unggulan selaku juara Liga Champions 2022-2023. Kekuatan Erling Haaland dan kolega juga tidak perlu diragukan lagi jauh di atas wakil Spanyol.

Halaman:
1 2
      
