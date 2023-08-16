Bima Sakti Jatuh Hati dengan Performa Putra Darius Sinathrya di Timnas Indonesia U-17

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengakui jatuh hati dengan performa anak artis Darius Sinathrya, Lionel Sinathrya. Menurutnya, pemain berdarah Swiss itu punya penampilan dan postur yang bagus.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia sedang dibentuk untuk Piala Dunia U-17 2023. Ajang itu akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di Indonesia.

Lionel diketahui ikut dalam seleksi Timnas Indonesia U-17 di Lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2023. Penampilan sang pemain dianggap cukup bagus oleh Bima.

Menurut mantan kapten Timnas Indonesia itu, Lionel memiliki kualitas yang cukup bagus. Apalagi, ia ditunjang dengan postur yang bagus sebagai pemain bertahan.

"Ya, dia bagus. Posisi pemain bertahan. Posturnya bagus," ucap Bima, Selasa 15 Agustus 2023.

Tak hanya postur, Lionel ternyata disebut punya visi bermain yang cukup bagus. Bima mengakui ada peluang untuk menembus Timnas Indonesia U-17, asalkan bisa bersaing dengan Iqbal Gwijangge dan Sultan Zaky di posisi yang sama.