Bawa Inter Miami ke Final Leagues Cup 2023, Lionel Messi Bakal Lewati Dani Alves sebagai Pesepakbola dengan Trofi Terbanyak!

MEMBAWA Inter Miami ke final Leagues Cup 2023, Lionel Messi bakal melewati Dani Alves sebagai pesepakbola dengan trofi terbanyak. Sekadar diketahui, Lionel Messi baru saja membawa Inter Miami lolos ke final Leagues Cup 2023.

Menghadapi Philadelphia Union di Subaru Park, Chester pada Rabu (16/8/2023) pagi WIB, Inter Miami menang 4-1 di lanjutan semifinal Leagues Cup 2023. Lionel Messi mencetak gol kedua Inter Miami dalam laga ini, tepatnya via tembakan jauh dari jarak sekira 33 meter!

Selanjutnya, Inter Miami akan tampil di final Leagues Cup 2023 pada Minggu, 20 Agustus 2023 pagi WIB. Inter Miami akan menghadapi pemenang semifinal lain yang mempertemukan Monterrey (Meksiko) vs Nashville SC (Amerika Serikat).

Jika menjadi juara, La Pulga –julukan Lionel Messi– akan berdiri sendirian sebagai pesepakbola dengan trofi terbanyak. Saat ini, Lionel Messi dan Dani Alves bersanding sebagai pesepakbola dengan trofi terbanyak, yakni 43 gelar.

“Lionel Messi bisa mengungguli Dani Alves sebagai peraih gelar terbanyak dalam sejarah sepakbola, yakni 44 gelar,” tulis akun Twitter @ESPNDeportes.

Sepanjang karier sepakbolanya, Lionel Messi memenangkan 10 trofi Liga Spanyol, empat gelar Liga Champions, serta masing-masing satu gelar Copa America dan Piala Dunia. Pencapaian itu jauh di atas sang rival abadi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.