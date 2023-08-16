Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Malaysia U-23 Ingatkan Rekannya Tak Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Kami Tak Bisa Tenang!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:26 WIB
Penyerang Malaysia U-23 Ingatkan Rekannya Tak Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Kami Tak Bisa Tenang!
Timnas Malaysia U-23 enggan remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
PENYERANG Timnas Malaysia U-23, Aiman Afif Md Afizul, mengingatkan rekannya untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Menurut striker Kedah Darul Aman FC itu, Malaysia U-23 tak bisa tenang meski skuad Timnas Indonesia U-23 tidak diperkuat pemain reguler seperti Rizky Ridho dkk.

Sekadar diketahui, Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Rayong, Thailand dari 17-26 Agustus 2023. Di ajang tersebut, Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste.

Timnas Malaysia U-23

Sementara itu, tuan rumah Thailand berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan Grup C diisi oleh juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos.

Malaysia U-23 sendiri bakal mengawali kiprahnya di laga pertama fase Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan menantang Timnas Indonesia U-23. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dihelat di Stadion Provinsi Rayong, pada 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Striker Malaysia U-23, Aiman Afif Md Afizul mengingatkan kepada rekan setimnya agar tidak menganggap remeh Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Meskipun, skuad Garuda Muda tertatih-tatih tanpa diperkuat beberapa pemain reguler termasuk Rizky Ridho.

Meski situasi ini bisa menguntungkan Malaysia U-23, Aiman Afif melihat seluruh pemain Timnas Indonesia U-23 sebagai ancaman. Sebab, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, mereka bisa mengancam peluang Malaysia untuk melaju ke babak semifinal.

"Menurut saya sama saja. Kami tidak bisa tenang meski (Timnas Indonesia U-23) tidak diperkuat pemain reguler dari (mereka)," ungkap Aiman Afif, mengutip dari Makan Bola, Rabu (16/8/2023).

