Jadwal Lee Man vs Bali United di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 Malam Ini: Misi Serdadu Tridatu Lolos ke Fase Grup!

JADWAL Lee Man vs Bali United di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, laga tersebut bakal dilangsungkan di Hong Kong Stadium pada malam ini, Rabu (16/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Bali United berada di babak Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 usai menyingkirkan PSM Makassar di fase play-off. Serdadu Tridatu sukses mengalahkan Juku Eja lewat drama adu penalti 5-4 usai agregat 2-2 dalam dua kali pertemuan.

Kemenangan dramatis tersebut membuat Bali United berhak lolos ke babak kualifikasi untuk menghadapi klub Liga Hong Kong, Lee Man. Tentunya, tantangan berat bakal dihadapi Bali United karena harus melakoni laga tandang di pertandingan kali ini.

Namun, partai kontra Lee Man bukan laga terakhir di babak kualifikasi bagi Bali United. Jika menang atas klub asal Hong Kong itu, Serdadu Tridatu masih harus meladeni Urawa Red Diamonds, wakil Jepang, sebelum memastikan diri lolos ke fase grup Liga Champions Asia 2023-2024.

Bali United sendiri bisa dibilang masih memiliki kans untuk bisa lolos ke fase grup. Sebab, pasukan Stefano Cugurra itu tengah berada dalam tren positif usai belum terkalahkan pada enam laga terakhir mereka di Liga 1 2023-2024.

Skuad Serdadu Tridatu juga memiliki kepercayaan diri tinggi setelah pada laga terakhirnya berhasil mengalahkan juara bertahan Liga 1 yakni PSM Makassar pekan lalu. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat 11 Agustus 2023, Bali United menang tipis atas Juku Eja dengan skor akhir 3-2.

Tentunya, kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi skuad Bali United jelang menghadapi Lee Man di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 malam ini. Skuad asuhan Stefano Cugurra itu sendiri telah tiba di Hong Kong sejak Senin 14 Agustus 2023 pagi.