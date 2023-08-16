Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Sebut Timnas Indonesia U-17 Masih Kekurangan Pemain di Beberapa Posisi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |07:01 WIB
Bima Sakti Sebut Timnas Indonesia U-17 Masih Kekurangan Pemain di Beberapa Posisi
Timnas Indonesia U-17 masih kekurangan pemain di beberapa posisi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengaku masih kekurangan sejumlah pemain di beberapa posisi penting. Walau begitu, kerangka skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U-17 2023 sudah terbentuk.

Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang melakukan seleksi lanjutan di Jakarta untuk mencari pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia U-17. Seleksi itu diikuti pemain-pemain yang terpilih dalam pencarian di 12 kota belum lama ini.

Timnas Indonesia U-17

Walau sudah terjaring puluhan pemain, Bima mengatakan masih ada beberapa posisi yang membutuhkan tambahan. Oleh karena itu, ia terus memantau pemain-pemain yang sedang melakukan seleksi.

"Kami masih cari striker. Kemudian bek kiri kami juga masih cari, lalu sayap kanan-kiri," ungkap Bima di Jakarta, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Mantan kapten Timnas Indonesia itu mengatakan pemain-pemain pilihannya nanti akan di boyong dalam pemusatan latihan (TC) di Jerman. Pemain-pemain itu akan dipoles dengan cukup matang di sana agar bisa bersaing pada Piala Dunia U-17.

