Bima Sakti Sebut Timnas Indonesia U-17 Masih Kekurangan Pemain di Beberapa Posisi

Timnas Indonesia U-17 masih kekurangan pemain di beberapa posisi (Foto: PSSI)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengaku masih kekurangan sejumlah pemain di beberapa posisi penting. Walau begitu, kerangka skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U-17 2023 sudah terbentuk.

Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang melakukan seleksi lanjutan di Jakarta untuk mencari pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia U-17. Seleksi itu diikuti pemain-pemain yang terpilih dalam pencarian di 12 kota belum lama ini.

Walau sudah terjaring puluhan pemain, Bima mengatakan masih ada beberapa posisi yang membutuhkan tambahan. Oleh karena itu, ia terus memantau pemain-pemain yang sedang melakukan seleksi.

"Kami masih cari striker. Kemudian bek kiri kami juga masih cari, lalu sayap kanan-kiri," ungkap Bima di Jakarta, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Mantan kapten Timnas Indonesia itu mengatakan pemain-pemain pilihannya nanti akan di boyong dalam pemusatan latihan (TC) di Jerman. Pemain-pemain itu akan dipoles dengan cukup matang di sana agar bisa bersaing pada Piala Dunia U-17.