Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum ke Jerman, Timnas Indonesia U-17 Dipastikan Hadapi Korea Selatan di Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |06:30 WIB
Sebelum ke Jerman, Timnas Indonesia U-17 Dipastikan Hadapi Korea Selatan di Jakarta
Bima Sakti menyebut Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan di laga uji coba (Foto: Instagram/@bimasakti_tukiman)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, memastikan anak asuhnya akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U-17. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023.

Sebagaimana diketahui, laga uji coba itu dihelat sebelum Skuad Garuda Asia berangkat ke Jerman untuk melakoni pemusatan latihan (TC). TC itu akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2023.

Timnas Indonesia U-17

Bima sangat antusias menatap laga melawan Korea Selatan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 bakal mendapat banyak pengalaman berharga dari laga uji coba itu.

"Ya, rencananya tanggal 30 Agustus akan uji coba melawan Korsel. Ini lawan yang bagus buat kami," ucap Bima Sakti di Jakarta, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan, laga uji coba amat bagus untuk melihat perkembangan para pemainnya selama TC di Jakarta. Jadi, Bima bisa membenahi aspek-aspek yang kurang sebelum Piala Dunia U-17 2023.

"Jadi, kami bisa mengukur lagi latihan selama ini sudah ada hasilnya apa belum," tukas pelatih berusia 46 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649871/klub-prancis-lille-turut-berduka-atas-bencana-di-sumatera-pajang-foto-calvin-verdonk-mcf.webp
Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera, Pajang Foto Calvin Verdonk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Kapten Timnas Futsal Indonesia Beri Kabar Baik jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement