Sebelum ke Jerman, Timnas Indonesia U-17 Dipastikan Hadapi Korea Selatan di Jakarta

Bima Sakti menyebut Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan di laga uji coba (Foto: Instagram/@bimasakti_tukiman)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, memastikan anak asuhnya akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U-17. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023.

Sebagaimana diketahui, laga uji coba itu dihelat sebelum Skuad Garuda Asia berangkat ke Jerman untuk melakoni pemusatan latihan (TC). TC itu akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2023.

Bima sangat antusias menatap laga melawan Korea Selatan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 bakal mendapat banyak pengalaman berharga dari laga uji coba itu.

"Ya, rencananya tanggal 30 Agustus akan uji coba melawan Korsel. Ini lawan yang bagus buat kami," ucap Bima Sakti di Jakarta, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan, laga uji coba amat bagus untuk melihat perkembangan para pemainnya selama TC di Jakarta. Jadi, Bima bisa membenahi aspek-aspek yang kurang sebelum Piala Dunia U-17 2023.

"Jadi, kami bisa mengukur lagi latihan selama ini sudah ada hasilnya apa belum," tukas pelatih berusia 46 tahun itu.