HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Takut Timnas Indonesia U-23, Pemain Thailand U-23 Bidik Trofi Piala AFF U-23 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |06:17 WIB
Tak Takut Timnas Indonesia U-23, Pemain Thailand U-23 Bidik Trofi Piala AFF U-23 2023!
Pattara Soimalai (tengah) siap bawa Thailand U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@pattara_58_s)
A
A
A

PEMAIN Timnas Thailand U-23, Pattarra Soimalai, membidik trofi Piala AFF U-23 2023. Striker Chiang Mai United itu bertekad mencetak gol di setiap pertandingan demi membantu Changsuek Junior -julukan Timnas Thailand U-23- meraih gelar juara.

Piala AFF U-23 2023 sendiri akan berlangsung di Rayong, Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Selaku tuan rumah, Thailand berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar.

Pattara Soimalai

(Pattara Soimalai (tengah) siap bawa Thailand U-23 juara Piala AFF U-23 2023)

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Kemudian, Grup C diisi oleh juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos.

Penyerang Timnas Thailand U-23, Pattarra Soimalai, mengaku kondisi fisiknya mengalami kelelahan lantaran baru melakoni laga di Liga 2 Thailand. Meski begitu, striker Chiang Mai United itu menegaskan dirinya akan berjuang semaksimal mungkin agar bisa meraih hasil terbaik.

"Kondisi fisik sedikit lelah. Setelah baru saja bermain untuk klub di Thai League 2, tapi buru-buru bergabung ke timnas dan akan berusaha memperbaiki diri sebaik mungkin untuk kompetisi ini," tegas Pattarra Soimalai, mengutip dari THSport, Rabu (16/8/2023).

Lebih lanjut, Pattarra Soimalai sangat percaya diri dirinya bisa membantu Changsuek junior memenangkan trofi Piala AFF U-23 2023. Agar bisa mewujudkan hal itu, ia siap tampil sesuai rencana dari pelatih dan mencetak gol di setiap laganya.

"Saya berusaha membawa kepercayaan diri untuk melanjutkan dan membantu Thailand semaksimal mungkin," kata Pattarra Soimalai.

Halaman:
1 2
      
