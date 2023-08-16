Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Juara?

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Turnamen kelompok umur di region Asia Tenggara itu siap digelar pada 17-26 Agustus mendatang di Thailand.

Di Piala AFF U-23, Indonesia tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Tim Merah Putih langsung berhadapan dengan Malaysia di laga pertama Grup B, Jumat 18 Agustus 2023. Kemenangan atas Malaysia menjadi penting demi membuka peluang lolos ke semifinal.

Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Indonesia tak boleh menggantungkan harapan menjadi satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Lalu, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Timor Leste U-23 pada laga kedua. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Agustus 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Rayong.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberi peringatan tegas ke skuad asuhannya jelang Piala AFF U-23 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan, skuad Garuda terbang ke Thailand bukan untuk liburan.

"Meskipun pemain tidak komplit, mereka (Timnas Indonesia U-23) berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur," tegas Shin, mengutip dari laman resmi PSSI.