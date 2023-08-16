Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Juara?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |06:02 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Siap Juara?
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 cukup padat (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Turnamen kelompok umur di region Asia Tenggara itu siap digelar pada 17-26 Agustus mendatang di Thailand.

Di Piala AFF U-23, Indonesia tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Tim Merah Putih langsung berhadapan dengan Malaysia di laga pertama Grup B, Jumat 18 Agustus 2023. Kemenangan atas Malaysia menjadi penting demi membuka peluang lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia U-23

Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Indonesia tak boleh menggantungkan harapan menjadi satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Lalu, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Timor Leste U-23 pada laga kedua. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Agustus 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Rayong.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberi peringatan tegas ke skuad asuhannya jelang Piala AFF U-23 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan, skuad Garuda terbang ke Thailand bukan untuk liburan.

"Meskipun pemain tidak komplit, mereka (Timnas Indonesia U-23) berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur," tegas Shin, mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649771/jelang-sea-games-2025-pelatih-timnas-futsal-indonesia-kirim-pesan-untuk-suporter-kqm.webp
Jelang SEA Games 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kirim Pesan untuk Suporter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement