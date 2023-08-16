Link Live Streaming Philadelphia Union vs Inter Miami FC di Semifinal Leagues Cup 2023: Lionel Messi Menggila Lagi?

CHESTER - Berikut link live streaming Philadelphia Union vs Inter Miami di Semifinal Leagues Cup 2023. Laga kali ini akan digelar di Stadion Subaru Park, Chester, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), Rabu (16/8/2023) pukul 06.00 WIB.

Leagues Cup 2023 atau Piala Liga 2023 telah memasuki babak semifinal. Empat klub tersisa akan memperebutkan dua tiket ke partai final yakni Philadelphia Union, Inter Miami, Monterrey, dan Nashville SC.

Duel Philadelphia Union vs Inter Miami akan dimainkan lebih dulu. Kali ini, The Herons akan bermain tandang. Mimpi buruk pun menghantui sang tamu.

Ya, mereka belum lama ini dicukur 1-4 oleh Philadelphia pada laga musim reguler Liga Sepakbola Amerika Serikat (MLS) 2023. Bahkan, The Union Zolos termasuk tim kuat musim ini karena finis di tiga wilayah Timur.

Namun, Inter Miami kali ini sungguh berbeda dibandingkan pada pertemuan terakhir. Hadirnya Messi menambah kekuatan klub berkostum pink itu hingga berlipat ganda.