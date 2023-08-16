Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Philadelphia Union vs Inter Miami FC di Semifinal Leagues Cup 2023: Lionel Messi Menggila Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:13 WIB
Link Live Streaming Philadelphia Union vs Inter Miami FC di Semifinal Leagues Cup 2023: Lionel Messi Menggila Lagi?
Lionel Messi akan memimpin Inter Miami pada laga kontra Philadelphia Union (Foto: Reuters/Jeremy Reper)
A
A
A

CHESTER - Berikut link live streaming Philadelphia Union vs Inter Miami di Semifinal Leagues Cup 2023. Laga kali ini akan digelar di Stadion Subaru Park, Chester, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), Rabu (16/8/2023) pukul 06.00 WIB.

Leagues Cup 2023 atau Piala Liga 2023 telah memasuki babak semifinal. Empat klub tersisa akan memperebutkan dua tiket ke partai final yakni Philadelphia Union, Inter Miami, Monterrey, dan Nashville SC.

Lionel Messi membuka keunggulan Inter Miami atas FC Dallas di menit keenam (Foto: Reuters/Kevin Jairaj)

Duel Philadelphia Union vs Inter Miami akan dimainkan lebih dulu. Kali ini, The Herons akan bermain tandang. Mimpi buruk pun menghantui sang tamu.

Ya, mereka belum lama ini dicukur 1-4 oleh Philadelphia pada laga musim reguler Liga Sepakbola Amerika Serikat (MLS) 2023. Bahkan, The Union Zolos termasuk tim kuat musim ini karena finis di tiga wilayah Timur.

Namun, Inter Miami kali ini sungguh berbeda dibandingkan pada pertemuan terakhir. Hadirnya Messi menambah kekuatan klub berkostum pink itu hingga berlipat ganda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649771/jelang-sea-games-2025-pelatih-timnas-futsal-indonesia-kirim-pesan-untuk-suporter-kqm.jpg
Jelang SEA Games 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kirim Pesan untuk Suporter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Marwan/Aisyah Tersingkir di Semifinal Syed Modi International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement