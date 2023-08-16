Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung: PT LIB Angkat Bicara soal Rumor Pertukaran Status Tuan Rumah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:44 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: PT LIB Angkat Bicara soal Rumor Pertukaran Status Tuan Rumah
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar awal bulan depan. (Foto: PT LIB)
A
A
A

JAKARTA – Isu pertukaran status tuan rumah Persija Jakarta vs Persib Bandung tengah ramai mencuat. Mendengar kabar ini, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, angkat bicara.

Ferry Paulus mengatakan pertukaran status tuan rumah laga Persija melawan Persib dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 bisa saja terjadi. Namun, bukan pihaknya yang mengurus hal tersebut.

Persija Jakarta vs Persib Bandung

Rencana awal laga itu akan digelar lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu 2 September 2023. Namun, di lingkungan Kompleks SUGBK. tepatnya di Jakarta Convention Center (JCC), ada acara Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.

Hal tersebut membuat laga itu kemungkinan besar tidak bisa dimainkan di SUGBK. Sontak, ada isu pertukaran status tuan rumah.

Ferry mengatakan bahwa laga itu kini masih akan digelar sesuai rencana awal. Dia pun meminta publik jangan terpengaruh dengan berbagai isu yang berkembang sebelum ada keputusan resmi.

"Tidak ada (perubahan). Masih on track. Kami belum pernah ada surat untuk perubahan jadwal, apalagi gosip tukaran," kata Ferry Paulus di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

