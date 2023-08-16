Advertisement
LIGA INDONESIA

Persis Solo vs Bali United: Meski Tak Diunggulkan, Rian Miziar Yakin Laskar Sambernyawa Bisa Menang

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:02 WIB
Persis Solo vs Bali United: Meski Tak Diunggulkan, Rian Miziar Yakin Laskar Sambernyawa Bisa Menang
Persis Solo terus genjot latihan jelang lawan Bali United. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Jelang melawan Bali United, Persis Solo bertekad untuk bangkit dari kekalahan saat berjumpa Persik Kediri di pekan sebelumnya. Dengan tekad tersebut, pemain Persis, Rian Miziar pun cukup percaya diri tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu bisa memetik kemenangan atas Bali United.

Laga Persis vs Bali United pun akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 19 Agustus 2023. Jelang laga itu, Rian pun memuji lawan mereka, yakni Bali United.

Menurut pemain berusia 32 tahun itu, Bali United memang selalu menjadi favorit juara psa setiap musim gelaran Liga 1. Namun demikian, timnya bisa menjadi underdog saat menjamu Bali.

"Cuma mungkin lawan Bali, Persis di tuan rumah juga sebagai underdog" katanya, Rabu (16/08).

Rian menyebut bahwa hasil-hasil buruk yang diterima Laskar Sambernyawa pada pekan-pekan sebelumnya membuat para pemain paham yang harus dilakukan saat melawan Bali United nanti. Ia pun berharap Persis benar-benar bisa bangkit saat menjamu Bali United nanti.

Persis Solo saat hadapi Persib Bandung

"Pengalaman-pengalaman setelah terjatuh kemarin, saya dan rekan-rekan sudah tahu harus melakukan apa lawan Bali United," sambung Rian Miziar.

Salah satu hal yang perlu diperbaiki tentu lini pertahanan. Rian pun merasa beruntung karena pihak pelatih sudah memberikan latihan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki Persis.

