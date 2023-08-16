Manajemen Persebaya Surabaya Buka Suara soal Kans Uston Nawawi Jadi Pelatih Permanen Usai Aji Santoso Dipecat

MANAJEMEN Persebaya Surabaya buka suara soal kans Uston Nawawi jadi pelatih permanen usai Aji Santoso dipecat. Uston Nawawi dipastikan masih akan memimpin Bajul Ijo – julukan Persebaya – sebagai caretaker di laga kontra PSS Sleman, Sabtu (26/8/2023).

Yahya Alkatiri selaku manajer tim Persebaya Surabaya mengatakan bahwa Uston Nawawi tadinya direncanakan menjabat sebagai pelatih sementara hingga laga kontra PSM Makassar pada 18 Agustus 2023. Namun, Yahya menekankan bahwa perpanjangan ini bukan berarti pencarian pelatih permanen pengganti Aji Santoso dihentikan.

"Ya nanti caretaker sampai kita lihat (di laga melawan PSS). Tetapi kita masih tunggu sampai beberapa pekan itu saja. Beberapa pertandingan gitu saja. Yang jelas untuk pertandingan besok (vs PSM), kami masih dipegang oleh coach Uston. Ya, semoga hasil tetap positif," ucap Yahya Alkatiri dikonfirmasi Rabu (16/8/2023).

Yahya mengatakan bahwa manajemen telah mengantongi beberapa nama untuk menjadi pelatih sementara. Namun, dia enggan untuk membeberkan siapa saja yang masuk daftar.