HOME BOLA LIGA INDONESIA

Statistik 2 Penyerang Timnas Indonesia di Liga 1 2023-2024 Kalah Jauh dari Wonderkid Timor Leste Paulo Gali Freitas, Alarm Bahaya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:02 WIB
Statistik 2 Penyerang Timnas Indonesia di Liga 1 2023-2024 Kalah Jauh dari <i>Wonderkid</i> Timor Leste Paulo Gali Freitas, Alarm Bahaya?
Paulo Gali Freitas (PSIS Semarang) lebih tajam dari dua penyerang Timnas Indonesia di Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

STATISTIK dua penyerang Timnas Indonesia, Dimas Drajad dan Dendy Sulistyawan di Liga 1 2023-2024 kalah jauh dari wonderkid Timor Leste, Paulo Gali Freitas. Lantas, apakah ini menjadi alarm bahaya bagi tim besutan Shin Tae-yong itu?

Menurut data Transfermarkt, Paulo Gali Freitas lahir pada 31 Desember 2004. Meski masih berusia 18 tahun, pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu kerap menjadi andalan di Timnas Timor Leste berbagai kelompok umur termasuk senior.

Paulo Gali Freitas tajam bersama PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@psisofficial)

Tercatat, Paulo Gali sudah memiliki sembilan caps dan satu gol untuk Timnas Timor Leste senior di berbagai ajang resmi. Berkat performanya yang apik itu, dia pun direkrut oleh PSIS Semarang pada 1 Juli 2023.

Sejak bergabung dengan Laskar Mahesa Jenar, Gali telah mencuri perhatian di Liga 1 2023-2024. Bukan hanya memiliki skill dan kelincahannya dalam bermain, ia juga tajam dalam hal mencetak gol.

Tercatat, Gali telah mengemas tiga gol dan tiga assist dalam delapan penampilan di Liga 1. Statistik ini menandakan sang pemain lebih tajam daripada dua penyerang Timnas Indonesia, Dimas Drajad dan Dendy Sulistyawan.

Bagaimana tidak, Dimas dan Dendy justru masih belum pecah telor alias puasa gol hingga pekan kedelapan Liga 1 musim ini. Keduanya bahkan tidak berkontribusi besar terhadap klubnya masing-masing yang kini berada di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

