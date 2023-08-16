Momen Sugimin Hidayatullah Kagetkan Sepakbola Indonesia karena Dapat Kontrak dari Real Madrid

Momen Sugimin Hidayatullah Kagetkan Sepakbola Indonesia karena Dapat Kontrak dari Real Madrid. (Foto: Reuters)

MOMEN Sugimin Hidayatullah kagetkan sepakbola Indonesia karena dapat kontrak dari Real Madrid akan dibahas Okezone di artikel ini. Untuk yang belum tahu, pada 2012 lalu ada info mengejutkan terkait Sugimin Hidayatullah yang disebut-sebut telah dikontrak oleh tim Raksasa Spanyol, yakni Real Madrid.

Kabar tersebut pertama kali datang dari pandit sepakbola Indonesia, Pangeran Siahaan. Melalui akun twitter pribadinya, ia memberitahukan bahwa Sugimin Hidayatullah telah direkrut dengan nilai fantastis oleh klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Dalam laporan Pangeran Siahaan tersebut, dikabarkan juga Sugimin Hidayatullah mendapatkan kontrak sebesar 7 juta euro atau Rp116 miliar. Tak heran banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang terkejut dengan kabar tersebut.

Lebih hebohnya lagi, orang yang membantu Sugimin Hidayatullah bergabung dengan Real Madrid adalah Jorge Mendes. Mendes sendiri dikenal sebagai super agen yang menangani banyak pemain top dunia, seperti halnya Cristiano Ronaldo.

Berdasarkan laporan dari Pangeran Siahaan tersebut, Madrid tertarik karena Sugimin Hidayatullah memiliki kecepatan dan permainan yang eksplosif. Permainan yang begitu meledak-ledak lantas disebut membuat Sugimin Hidayatullah mendapatkan El Piji oleh media Spanyol.

Kabar bergabungnya Sugimin Hidayatullah ke Real Madrid semakin diperkuat dengan mulai adanya video sang pemain melakukan juggling. Sampai ada yang mengirim artikel proses perekrutan Sugimin Hidayatullah oleh Madrid!