Sheikh Jassim Beli Manchester United Rp142,1 Triliun?

PEMILIK baru Manchester United tampaknya akan segera terungkap dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu menyusul pernyataan Chairman Cardiff City, Mehmet Dalman, yang membocorkan harga jual klub berjuluk The Red Devils tersebut dengan nilai fantastis sebesar Rp142,1 triliun.

Sejak November 2022 lalu, pemilik Manchester United yang kontroversial, keluarga Glazers, mengumumkan bahwa mereka sedang menjajaki alternatif strategis. Mereka memutuskan untuk menjual klub berjuluk Iblis Merah itu dengan harga 6 miliar poundsterling atau setara Rp112 triliun.

Setelah kabar itu beredar, sudah ada dua kandidat kuat yang tertarik membeli Manchester United. Mereka adalah Sultan asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan miliarder petrokimia asal Inggris, Sir Jim Ratcliffe.

Setelah sembilan bulan berlalu, sebuah resolusi tampaknya sudah di depan mata. Tawaran dari bankir Qatar Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe tetap di atas meja karena keluarga Glazers bersiap untuk mencapai keputusan tentang masa depan klub raksasa Liga Inggris itu.

Setelah proses yang berlarut-larut, Sheikh Jassim diklaim akan diumumkan sebagai pemilik Manchester United berikutnya. Memang, awal bulan ini The Sun mengklaim pengusaha Qatar itu telah membuat terobosan dan ditetapkan memenangkan perlombaan pengambilalihan Setan Merah.

Belakangan ini, Chairman Cardiff City, Mehmet Dalman, pun membocorkan harga jual Manchester United dengan nilai fantastis yang akan memecahkan rekor dunia. Ia mengklaim Manchester United akan dijual dengan harga 7,2 hingga 7,3 miliar poundsterling (sekira Rp142,1 triliun).