HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Tak Rela Kehilangan Stefan Ortega yang Lagi Dilirik Bayern Munich

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:38 WIB
Pep Guardiola Tak Rela Kehilangan Stefan Ortega yang Lagi Dilirik Bayern Munich
Bayern Munich mengincar kiper cadangan Manchester City Stefan Ortega (Foto: Instagram/@stefan.ortega1)
MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tidak rela kehilangan Stefan Ortega yang sedang dilirik oleh Bayern Munich. Kendati hanya menjadi ban serep bagi Ederson Moraes, kiper berkebangsaan Jerman itu tetap pemain yang penting.

Bayern memang sedang mencari kiper untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2023. FC Hollywood terpaksa mencari penjaga gawang pelapis berkualitas, setelah Manuel Neuer butuh waktu lebih lama untuk memulihkan cedera serta performanya.

Manuel Neuer

Ditambah lagi, Bayern kini telah merelakan Yann Sommer ke Inter Milan. Praktis, kiper yang bisa diandalkan hanya Sven Ulreich. Raksasa Jerman itu kian meringis seusai Kepa Arrizabalaga lebih memilih dipinjamkan ke Real Madrid.

Bidikan kini terarah ke Ortega. Kiper berdarah Argentina itu dirasa sebagai opsi yang tepat karena harganya pasti tidak akan terlalu mahal tapi berkualitas. Apalagi, ia pernah merumput di Jerman sehingga paham seperti apa Bundesliga.

Merespons rumor tersebut, Guardiola secara terang-terangan tidak akan melepas Ortega ke Bayern. Ia menilai akan jadi masalah besar bila kiper berusia 30 tahun itu dilepas dalam waktu dekat.

“Akan menjadi masalah jika kehilangannya, karena memiliki kualitas. Ketika kami membawanya ke sini karena Xabi Mancisidor (pelatih penjaga gawang) mengirimi saya klip dan mengatakan, 'Dia adalah kiper yang kita butuhkan,'" ucap Guardiola, dinukil dari Manchester Evening News, Rabu (16/8/2023).

Halaman:
1 2
      
