Ukuran Gawang dalam Sepak Bola Standar Nasional dan Internasional

UKURAN gawang dalam sepak bola standar nasional dan internasional akan dibahas Okezone di artikel ini. Gawang menjadi bagian terpenting dalam sepakbola sehingga hal tersebut perlu diketahui dengan benar dan tepat.

asalnya tidak banyak orang mengetahui serta penasaran berapa ukuran standar mister gawang yang telah disepakati oleh para instansi ternama dunia. Tentu gawang dalam permainan sepak bola terdapat hitungan pasti terkait ukuran yang direkomendasikan.

Hal itu guna terciptanya fungsi gawang yang sebenarnya yaitu sebagai rintangan yang dibuat oleh manusia dan dipergunakan untuk menentukan gol atau tidaknya bola yang ditendang atau disundulkan ke arah gawang.

Maka dari itu simak informasi dan penjelasan selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (15/08/2023) terkait ukuran gawang dalam sepak bola.

Sejatinya ukuran gawang dalam sepak bola diatur oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB). Ukuran gawang sepak bola telah disepakati dengan pengaturan tinggi 2,44 meter dengan panjang 7,32 meter.

Tiang maupun mistar gawang sepak bola berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan dicat warna putih. Tidak hanya itu saja, terkait tentang posisi, gawang harus berada tepat di tengah-tengah garis gawang.