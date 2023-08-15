Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sulit Datangkan Gabriel Han Willhoft-King untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Beberkan Penyebabnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:19 WIB
Sulit Datangkan Gabriel Han Willhoft-King untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Beberkan Penyebabnya
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti membeberkan alasan sulitnya mendatangkan Gabriel Han Willhoft-King untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Penyebab utamanya jelas karena pemain Tottenham Hotspur U-18 itu harus melalui proses naturalisasi.

Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U-17 2023 sebentar lagi akan bergulir, tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Waktu itu dirasa cukup mepet untuk melakukan proses naturalisasi.

Pemain Tottenham Hotspur U-18 itu ternyata diketahui tidak memiliki paspor Indonesia. Padahal, pemain tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah asal Jakarta.

Gabriel Han Willhoft-King

Jadi, karena masalah itulah Bima Sakti mengatakan tidak bisa bicara banyak apakah Gabriel Han benar-benar dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 atau tidak. Pasalnya, dia belum melihat secara langsung kualitas pemaim tersebut.

"Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi," ucap Bima Sakti di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

