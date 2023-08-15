Sulit Datangkan Gabriel Han Willhoft-King untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Beberkan Penyebabnya

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti membeberkan alasan sulitnya mendatangkan Gabriel Han Willhoft-King untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Penyebab utamanya jelas karena pemain Tottenham Hotspur U-18 itu harus melalui proses naturalisasi.

Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U-17 2023 sebentar lagi akan bergulir, tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Waktu itu dirasa cukup mepet untuk melakukan proses naturalisasi.

Pemain Tottenham Hotspur U-18 itu ternyata diketahui tidak memiliki paspor Indonesia. Padahal, pemain tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah asal Jakarta.

Jadi, karena masalah itulah Bima Sakti mengatakan tidak bisa bicara banyak apakah Gabriel Han benar-benar dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 atau tidak. Pasalnya, dia belum melihat secara langsung kualitas pemaim tersebut.

"Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi," ucap Bima Sakti di Jakarta, Selasa (15/8/2023).