5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Terpenting

TERDAPAT 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Malaysia akan menjadi lawan pertama skuad Garuda Muda di Grup B Piala AFF U-23 2023.

Laga yang digelar di Rayong Province Stadium, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023 itu jelas sangat menentukan. Sebab Grup B sendiri hanya berisikan tiga tim, yakni Timnas Indonesia U-23, Malaysia, dan Timor Leste.

Untuk lolos ke semifinal, hanya jawara grup dan runner-up terbaik di kompetisi tersebut yang bisa mendapatkan tiketnya. Jadi, menang melawan Malaysia akan mempermudah jalan pasukan Shin Tae-yong untuk lolos dari fase grup.

Menariknya, ada sejumlah alasan yang membuat Timnas Indonesia U-23 sanggup mengalahkan Harimau Malaya Muda. Lantas apa saja?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023:

5. Malaysia Tidak Bawa Kekuatan Penuh





Malaysia U-23 tidak membawa skuad penuh untuk Piala AFF U-23 2023. Sebab banyak pemain andalannya yang tidak dipanggil lantaran ditahan klub masing-masing.

Kendala itu juga dirasakan Timnas Indonesia U-23, namun secara kualitas lebih banyak pemain andalan Malaysia yang absen di pertemuan nanti.

4. Sempat Gagal Lolos Grup SEA Games 2023





Bila diingat momen SEA Games 2023, Malaysia U-22 gagal lolos dari fase grup. Mereka kalah saing dari Vietnam dan Thailand.

Kegagalan Malaysia tembus ke semifinal SEA Games 2023 pun juga karena permainan mereka kurang baik. Jadi, tidak heran Malaysia gagal di SEA Games 2023 meski menghadapi Vietnam dan Thailand yang datang dengan tim pelapis.