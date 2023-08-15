Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Terpenting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:16 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Terpenting
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malausia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Malaysia akan menjadi lawan pertama skuad Garuda Muda di Grup B Piala AFF U-23 2023.

Laga yang digelar di Rayong Province Stadium, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023 itu jelas sangat menentukan. Sebab Grup B sendiri hanya berisikan tiga tim, yakni Timnas Indonesia U-23, Malaysia, dan Timor Leste.

Untuk lolos ke semifinal, hanya jawara grup dan runner-up terbaik di kompetisi tersebut yang bisa mendapatkan tiketnya. Jadi, menang melawan Malaysia akan mempermudah jalan pasukan Shin Tae-yong untuk lolos dari fase grup.

Menariknya, ada sejumlah alasan yang membuat Timnas Indonesia U-23 sanggup mengalahkan Harimau Malaya Muda. Lantas apa saja?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023:

5. Malaysia Tidak Bawa Kekuatan Penuh

Timnas Malaysia U-23

Malaysia U-23 tidak membawa skuad penuh untuk Piala AFF U-23 2023. Sebab banyak pemain andalannya yang tidak dipanggil lantaran ditahan klub masing-masing.

Kendala itu juga dirasakan Timnas Indonesia U-23, namun secara kualitas lebih banyak pemain andalan Malaysia yang absen di pertemuan nanti.

4. Sempat Gagal Lolos Grup SEA Games 2023

Malaysia U-22 vs Vietnam U-22

Bila diingat momen SEA Games 2023, Malaysia U-22 gagal lolos dari fase grup. Mereka kalah saing dari Vietnam dan Thailand.

Kegagalan Malaysia tembus ke semifinal SEA Games 2023 pun juga karena permainan mereka kurang baik. Jadi, tidak heran Malaysia gagal di SEA Games 2023 meski menghadapi Vietnam dan Thailand yang datang dengan tim pelapis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186524/timnas_indonesia_u_22-OETm_large.jpg
5 Alasan Timnas Indonesia U-22 Akan Juara SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Indra Sjafri Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186193/timnas_indonesia_u_22-2RVD_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-22 yang Main di SEA Games 2025, Nomor 1 Dibutuhkan Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185965/3_pemain_timnas_indonesia_yang_intens_dikabarkan_gabung_persib_bandung_pssi-Qblg_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Intens Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Paling Mungkin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649771/jelang-sea-games-2025-pelatih-timnas-futsal-indonesia-kirim-pesan-untuk-suporter-kqm.jpg
Jelang SEA Games 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kirim Pesan untuk Suporter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Marc Marquez Bikin Heboh! Jawab Jujur Isu Comeback ke Honda di MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement