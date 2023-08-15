Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Keturunan yang Baru-Baru Ini Siap Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Moncer di Liga Belanda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:20 WIB
4 Pemain Keturunan yang Baru-Baru Ini Siap Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Moncer di Liga Belanda
Ilias Alhaft jadi salah satu pemain keturunan yang menyatakan siap memperkuat Timnas Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT empat pemain keturunan yang baru-baru ini menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI saat ini masih terus melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain keturunan.

Sejumlah nama beredar yang sedang didekati PSSI sudah menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Siapa saja? Berikut daftarnya

4. Jay Idzes


Jay Idzes masuk dalam daftar pemain dispora yang siap membela Timnas Indonesia. Bek 23 tahun itu baru saja bergabung ke klub kasta kedua Liga Italia, Venezia di bursa transfer musim panas 2023.

“Saya terbuka untuk itu (menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia), tapi satu sisi saya ingin berkarier di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela Timnas asal kakekku (Indonesia) itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu saya terbuka untuk itu," kata Jay Idzes di akun YouTube Yussa Nugraha.

3. Luca Everink


Luca Everink menjadi pemain keturunan lainnya yang menyatakan siap untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat diundang dalam wawancara bersama youtuber sekaligus pesepakbola Indonesia, Yussa Nugraha.

Video yang diupload Yussa dengan judul ‘Wawancara Luca Everink: Pemain Keturunan Indonesia-Belanda Terbuka untuk Timnas Indonesia’. Dalam momen wawancara itu Everink mengaku sangat terbuka jika PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda.

“Iya saya terbuka (jika PSSI mencoba mengajaknya membela Timnas Indonesia), saya juga akan melihat nanti juga gimana menurut saya. Dari sana saya akan menjawab,” ungkap Luca Everink, mengutip dari akun youtube Yussa Nugraha,

Halaman:
1 2
      
