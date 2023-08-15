Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Klub yang Tak Lepas Pemain ke Timnas Indonesia U-23, Erick Thohir Bilang Begini

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:14 WIB
Terkait Klub yang Tak Lepas Pemain ke Timnas Indonesia U-23, Erick Thohir Bilang Begini
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Rifqi Herjoko/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir meminta permasalahan klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23 tidak terlalu dibesar-besarkan. Namun, ia sendiri merasa jika sang pemain ingin membela Garuda, seharusnya pihak klub tak melarang sampai menghalangi.

Dalam beberapa pekan terakhir memang ramai persoalan klub di Liga 1 yang enggan melepas pemainnya untuk Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Tentu itu sah-sah saja mengingat Piala AFF U-23 2023 bukan bagian dari kalender FIFA.

Klub pun beralasan pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 dibutuhkan mereka untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Piala AFF U-23 2023 memang digelar bersamaan dengan Liga 1 musim ini.

Akan tetapi, tentunya PSSI dan pelatih Shin Tae-yong ingin para pemain terbaik yang mengisi skuad Garuda Asia. Apalagi Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia pada ajang Piala AFF U-23 2023, yang tentu tidak akan mudah.

Timnas Indonesia U-23

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir, menilai para pelatih semestinya berkompromi untuk melepas pemainnya ke tim nasional jika pemain itu bersedia memenuhi panggilan. Ia pun merasa PSSI dan PT Liga Indonesia (LIB) sudah cukup membantu dengan menambah kuota pemain asing.

“Gini, Mars-nya PSSI jelas tuh, di situ ada bicara martabat bangsa. Kan mustinya kalau kita bicara payung kebangsaan ya semuanya harus. Akan tetapi, kita kan tidak mau PSSI sekarang otoriter,” ujar Erick Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.webp
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_merayakan_hari_ulang_tahun_hut_k.jpg
Mauricio Souza Ungkap Taktik Hebat yang Bikin Persija Bungkam PSIM
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement