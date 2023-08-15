Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Akhirnya Akui Kualitas Welber Jardim, Resmi Main di Piala Dunia U-17 2023?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:55 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Akhirnya Akui Kualitas Welber Jardim, Resmi Main di Piala Dunia U-17 2023?
Pemain diaspora Indonesia, Welber Jardim. (Foto: Instagram/elisangelo_liu)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti akhirnya mengakui kualaitas yang dimiliki pemain diaspora Tanah Air, Welber Jardim. Lantas kekaguman Bima Sakti itu akan membuat Welber Jardim mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023?

Seperti yang diketahui, Welber Jardim merupakan pemain dari tim Brasil, Sao Paulo FC U-17. Ia pun disebut akan dibawa ke Jerman untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17.

Bima Sakti pun baru-baru ini mengetahui kemampuan pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut. Sebab Welber Jardim terlambat bergabung ke TC skuad Garuda Asia.

Alasannya, Welber masih mengikuti kompetisi sebuah kompetusi bersama Sao Paulo U-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Namun kini, Welber sudah ikut hadir bersama skuad Timnas Indonesia U-17.

Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu pun turut serta dalam agenda latihan internal game yang berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Bima Sakti pun terang-terangan mengakui terpesona dengan kualitas bek kanan muda itu.

Welber Jardim

Alasannya tak lain dan tak bukan karena kualitas pembinaan pemain muda di Brasil yang tak perlu diragukan lagi. Terlebih Welber sudah menetap di Negeri Samba sejak umur lima tahun.

"Mereka punya kualitas bagus. Kayak Welber kan memang lahir di Indonesia, pas umur lima tahun dibawa ortunya ke Brasil. Masuk ssb Brasil kemudian ikut akademi di sana lalu diambil Sao Paolo," kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.webp
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/malut_united_vs_arema_fc.jpg
Hasil Super League: Drama di Ternate! Malut United Vs Arema FC Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement