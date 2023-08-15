Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Akhirnya Akui Kualitas Welber Jardim, Resmi Main di Piala Dunia U-17 2023?

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti akhirnya mengakui kualaitas yang dimiliki pemain diaspora Tanah Air, Welber Jardim. Lantas kekaguman Bima Sakti itu akan membuat Welber Jardim mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023?

Seperti yang diketahui, Welber Jardim merupakan pemain dari tim Brasil, Sao Paulo FC U-17. Ia pun disebut akan dibawa ke Jerman untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17.

Bima Sakti pun baru-baru ini mengetahui kemampuan pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut. Sebab Welber Jardim terlambat bergabung ke TC skuad Garuda Asia.

Alasannya, Welber masih mengikuti kompetisi sebuah kompetusi bersama Sao Paulo U-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Namun kini, Welber sudah ikut hadir bersama skuad Timnas Indonesia U-17.

Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu pun turut serta dalam agenda latihan internal game yang berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Bima Sakti pun terang-terangan mengakui terpesona dengan kualitas bek kanan muda itu.

Alasannya tak lain dan tak bukan karena kualitas pembinaan pemain muda di Brasil yang tak perlu diragukan lagi. Terlebih Welber sudah menetap di Negeri Samba sejak umur lima tahun.

"Mereka punya kualitas bagus. Kayak Welber kan memang lahir di Indonesia, pas umur lima tahun dibawa ortunya ke Brasil. Masuk ssb Brasil kemudian ikut akademi di sana lalu diambil Sao Paolo," kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (15/8/2023).