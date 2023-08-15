Balas Ledekan Media Malaysia, Timnas Indonesia U-23 Tampil Beda di Piala AFF U-23 2023

MEDIA asal Malaysia Ekor Harimau Malaya sempat meledek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 di SEA Games 2023. Kini, Timnas Indonesia U-23 pun siap tampil beda untuk membungkam ledekan tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Ekor Harimau Malaya pernah menganggap wajar Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Safri keluar sebagai juara di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Sebab tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia turun dengan tim pelapis.

Media Malaysia tersebut lantas menyebut tidak apa-apa Timnas Indonesia U-22 melakukan itu karena sudah lama tak pernah meraih medali emas SEA Games di cabang olahraga (cabor) sepakbola.

"Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka. Padahal Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan SEA Games justru mengirimkan skuad pelapis mereka. Indonesia pantas juara karena itu," tulis Ekor Harimau Malaya di akun Instagramnya @ekorharimaumalaya, dikutip pada Rabu 17 Mei 2023 lalu.

"Tidak salah mengirimkan skuad utama dan terkuat karena Indonesia sudah lama tidak menjuarai SEA Games. Bagus sekali," tambah pernyataan Ekor Harimau Malaya.

Namun, kini jelang menghadapi Piala AFF U-23 2023, Ekor Harimau Malaya takkan bisa meledek seperti itu.