HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengertian Sepak Bola, Sejarah Singkat dan Teknik-Teknik Dasarnya Lengkap

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:10 WIB
Pengertian Sepak Bola, Sejarah Singkat dan Teknik-Teknik Dasarnya Lengkap
Pengertian Sepak Bola Sejarah Singkat dan Teknik-Teknik Dasarnya Lengkap. (Foto: Reuters)
PENGERTIAN sepak bola, sejarah singkat dan teknik-teknik dasarnya lengkap menjadi informasi penting. Materi ini kerap disampaikan saat pelajaran olahraga berlangsung.

Sepakbola merupakan olahraga populer dan sudah mendunia. Dari olahraga ini lahirlah banyak pemain berbakat yang telah mengharumkan nama bangsa. Untuk menjadi bintang si kulit bundar tidaklah mudah, butuh dedikasi dan ketekunan untuk menjadi pesepakbola profesional.

Supaya lebih memahami tentang olahraga ini, pelajari materi tentang pengertian sepak bola, sejarah singkat dan teknik-teknik dasarnya lengkap:

Pengertian Sepak Bola

Melansir Britannica, sepak bola adalah permainan dimana dua tim yang terdiri dari 11 orang mencoba mengarahkan bola ke gawang lawan. Pemain harus membobol gawang lawan menggunakan anggota tubuh kecuali tangan dan lengan.

Hanya penjaga gawang yang boleh memegang bola. Itupun hanya berkutat di area pinanti yang mengelilingi gawang. Tujuan dari permainan ini adalah mencetak lebih banyak gol dari pada lawan. Tim yang mencetak gol lebih banyak akan keluar sebagai pemenangnya.

Sejarah Singkat Sepak Bola

Sejarah Sepakbola

Berdasarkan laman Football History, sepak bola sudah ada sejak abad ke-2 dan ke-3 di mana bangsa Tiongkok yang hidup di masa Dinasti Han memainkan permainan bola bernama Cuju. Bentuk permainan ini kemudian menyebar ke Jepang dan keseluruh dunia.

Sepak bola awalnya memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Seperti di Italia permainan ini dikenal sebagai haspartun. Sementara, di Prancis, Inggris, dan Normandia mengenal sepak bola dengan choule.

