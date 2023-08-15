Pratama Arhan Mendapat Julukan Monster karena Lemparan yang Luar Biasa

PRATAMA Arhan mendapat julukan monster karena lemparan yang luar biasa. Lemparan Pratama Arhan memang terbukti sangat berbahaya bagi pertahanan lawan.

Melansir dari Youtube YT Real, Selasa (15/8/2023), persentase lemparan jarak jauh Arhan untuk dikonversi menjadi gol bahkan mencapai 80%. Delapan dari total 10 lemparannya akan berbuah menjadi sebuah gol.

Selain disebut monster, Arhan juga mendapat banyak julukan lain berkat lemparan ke dalam jarak jauhnya. Salah satunya diberikan media Argentina, La Nacion.

La Nacion memberi Arhan julukan monster setelah lemparan ke dalam jarak jauhnya sempat membuat lini pertahanan Timnas Argentina kalang kabut. Bahkan, kiper terbaik Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez, harus dibuat jatuh bangan menghadapi skema lemparan ke dalam Arhan yang sangat asing untuk di kompetisi dunia.

Berkat hal tersebut, media La Nacion memberi julukan Arhan dengan bahasa Spanyol yang berbunyi ‘El Loco de los Laterales’. Dalam bahasa Indonesia, julukan tersebut berarti ’Orang gila di tepi lapangan’.

Julukan lainnya lagi didapat Pratama Arhan dari para pendukung timnya saat ini, Tokyo Verdy yang berlaga di kasta kedua Liga Jepang, J2 League. Dalam sebuah pertandingan Emperor Cup melawan Thespakusatsu Gunma beberapa waktu lalu, eks PSIS Semarang itu sempat menunjukkan betapa berbahayanya lemparan ke dalam jarak jauh miliknya.

Pada momen yang terjadi di babak kedua tersebut, Arhan menunjukkan lemparan ke dalamnya yang langsung mengarah ke gawang Thespakusatsu Gunma. Tidak menduga hal tersebut, lini pertahanan Thespakusatsu Gunma menjadi panik.