SEPAKBOLA DUNIA

7 Macam Gerak Dasar Permainan Sepak Bola yang Benar dan Penjelasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:52 WIB
7 Macam Gerak Dasar Permainan Sepak Bola yang Benar dan Penjelasannya
7 Macan Gerak Dasar Permainan Sepak Bola yang Benar dan Penjelasannya. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETAHUI 7 macam gerak dasar permainan sepak bola sebagai kunci meningkatkan performa di lapangan. Dengan latihan rutin dan pengalaman di lapangan membantu pemain mengembangkan keterampilannya.

Penting untuk mengingat bahwa permainan sepak bola adalah tentang kerjasama tim dan strategi. Untuk itu pemain perlu menguasai gerakan dasar supaya dapat berkontribusi maksimal dalam tim di setiap pertandingan.

Melansir berbagai sumber, Selasa (15/08/23) kenali 7 macam gerak dasar permainan sepak bola yang benar:

1. Menghadang (Tackling)

Teknik tackling

Menghadang atau merebut bola dari lawan dengan cara yang sah sangat penting dalam gerakan dasar bertahan pesepakbola. Gerakan ini berguna untuk menghalangi lawan masuk kerala pemain.

Pemain harus memahami teknik tackling seperti block tackle untuk menghalangi lawan di area depan, poke tackle menghalangi serangan di sisi samping, dan slide tackle yang mengundang masalah.

2. Menggiring (Dribbling)

Keterampilan penting seorang pesepakbola adalah menggiring bola melalui rintangan lawan. Permian harus mampu mengendalikan bola dengan kaki dan tubuhnya serta memiliki kecepatan dan ketepatan.

Teknik menggiring bola terbagi menjadi dua yakni speed dribbling dan close dribbling. Pemain melakukan teknik speed dribbling dengan berlari dan membuang bola ke arah depan.

Sementara, close dribbling dilakukan dengan cara menggiring sambil mengontrol bola. Teknik kedua dilakukan ketika pemain sedang terhimpit.

3. Menendang (Shooting)

Teknik menendang

Menendang merupakan gerakan dasar dalam permainan sepakbola. Teknik menendang adalah inti dari permainan sepak bola, karena inilah cara mencetak gol. Pemain harus belajar mengatur tenaga dan akurasi saat menendang bola menuju gawang lawan.

